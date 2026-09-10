После обстрела в Николаеве загорелась гостиница: оттуда спасли четырёх человек, в том числе двоих детей
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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В Николаеве в результате российского обстрела возник пожар в здании гостиницы. Во время тушения пожара спасатели спасли четырех человек, среди которых двое малолетних детей.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Николаевской области.
Российские войска в течение дня 9 сентября и ночью 10 сентября массированно атаковали Николаев. Под ударом оказались портовая и промышленная инфраструктура, а также гражданские объекты города.
В результате обстрелов возникли пожары в местах попаданий. В частности, загорелась гостиница, из которой спасатели эвакуировали и спасли четырех человек, в том числе двух малолетних детей.
По состоянию на утро 10 сентября все пожары были ликвидированы. На местах также работали волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.
Напомним, в Николаеве в результате российских атак в течение суток 9 сентября погибли четыре человека, ещё 19 получили ранения. Враг наносил удары по городу беспилотниками «Шахед», управляемыми авиабомбами и ракетами «Бандероль».
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