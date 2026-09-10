После обстрела в Николаеве загорелась гостиница: оттуда спасли четырёх человек, в том числе двоих детей

В ГСЧС показали последствия обстрелов Николаева 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве в результате российского обстрела возник пожар в здании гостиницы. Во время тушения пожара спасатели спасли четырех человек, среди которых двое малолетних детей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Николаевской области.

Российские войска в течение дня 9 сентября и ночью 10 сентября массированно атаковали Николаев. Под ударом оказались портовая и промышленная инфраструктура, а также гражданские объекты города.

В ГСЧС показали последствия атак на Николаев 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области В ГСЧС показали последствия атак на Николаев 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области В ГСЧС показали последствия атак на Николаев 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области

В результате обстрелов возникли пожары в местах попаданий. В частности, загорелась гостиница, из которой спасатели эвакуировали и спасли четырех человек, в том числе двух малолетних детей.

По состоянию на утро 10 сентября все пожары были ликвидированы. На местах также работали волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

Напомним, в Николаеве в результате российских атак в течение суток 9 сентября погибли четыре человека, ещё 19 получили ранения. Враг наносил удары по городу беспилотниками «Шахед», управляемыми авиабомбами и ракетами «Бандероль».