 После обстрела в Николаеве загорелась гостиница: оттуда спасли четырёх человек, в том числе двоих детей

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Главная Новости Инциденты 9:15, 10 сентября, 2026

После обстрела в Николаеве загорелась гостиница: оттуда спасли четырёх человек, в том числе двоих детей

У ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ ГСЧС показали последствия обстрелов Николаева 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве в результате российского обстрела возник пожар в здании гостиницы. Во время тушения пожара спасатели спасли четырех человек, среди которых двое малолетних детей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Николаевской области.

Российские войска в течение дня 9 сентября и ночью 10 сентября массированно атаковали Николаев. Под ударом оказались портовая и промышленная инфраструктура, а также гражданские объекты города.

У ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ ГСЧС показали последствия атак на Николаев 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области
У ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ ГСЧС показали последствия атак на Николаев 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области
У ДСНС показали наслідки атак на Миколаїв 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ ГСЧС показали последствия атак на Николаев 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области

В результате обстрелов возникли пожары в местах попаданий. В частности, загорелась гостиница, из которой спасатели эвакуировали и спасли четырех человек, в том числе двух малолетних детей.

По состоянию на утро 10 сентября все пожары были ликвидированы. На местах также работали волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

Напомним, в Николаеве в результате российских атак в течение суток 9 сентября погибли четыре человека, ещё 19 получили ранения. Враг наносил удары по городу беспилотниками «Шахед», управляемыми авиабомбами и ракетами «Бандероль».

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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