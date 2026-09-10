 Российский реактивный дрон атаковал элеватор в Николаеве

  • четверг

    10 сентября, 2026

  • 21.6°
    Ясное небо

    Николаев

  • 10 сентября , 2026 четверг

  • Николаев • 21.6° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 10:00, 10 сентября, 2026

Российский реактивный дрон атаковал элеватор в Николаеве

Російський дрон атакував елеватор у Миколаєві. Ілюстративне фотоРоссийский дрон атаковал элеватор в Николаеве. Иллюстративное фото

В Николаеве утром 9 сентября российский реактивный беспилотник поразил элеватор агрохолдинга «Прометей». В результате атаки были повреждены производственные сооружения предприятия, однако сотрудники не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным предприятия, удар произошёл около 6:30. Перед атакой, 8 сентября, в течение дня над элеваторами компании фиксировали разведывательный беспилотник.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В результате попадания были повреждены зернохранилище, зерносушилка, складские помещения, автомобильные весы и лаборатория. Также пострадал автопарк сельскохозяйственной техники. Поврежденная инфраструктура обеспечивала приемку, хранение, сушку и отгрузку зерна.

В компании заявили, что это уже второй удар по производственным мощностям компании за короткое время. Ранее российские беспилотники атаковали элеватор «Лебедин» в Сумской области, где также была уничтожена часть инфраструктуры.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. Там в результате атак повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты. Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов, комментируя обстрел, назвал его одним из самых массированных за 2026 год. В результате обстрела повреждены 15 частных домов, еще один — разрушен, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Также днем под обстрел попал порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали. Однако позже стало известно, что погибли два человека, ещё девять пострадали. Всего 9 сентября погибли 4 человека, ещё 19 пострадали.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Бизнес и экономика

Работодатели Николаевской области уплатили ₴12,5 млрд единого социального взноса
В мире прогнозируют дефицит дизеля в преддверии зимы из-за сокращения поставок из России
С начала года товарооборот Украины составил $92,9 млрд, причем большая часть пришлась на импорт
Реклама
Читайте также:
новости
Вознесенский горсовет обратится в Минсоцполитики в связи с проблемами при начислении льгот на коммунальные услуги

Алена Коханчук
новости
Исполком одобрил демонтаж павильона в зоне отдыха в Николаеве

Юлия Лукьяненко
новости
Жители Николаева раскритиковали ремонт дороги во дворе на улице Логинова — в администрации заявляют, что всё соответствует нормам

Алина Квитко
новости
«Дверь заклинило, поэтому выбрались через окно», — житель Николаева о том, как его семья спасалась во время ночной атаки

Алиса Меликадамян
новости
В августе контакт-центр Николаева обработал 80% обращений: на что чаще всего жаловались горожане

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Бизнес и экономика

С начала года товарооборот Украины составил $92,9 млрд, причем большая часть пришлась на импорт
В мире прогнозируют дефицит дизеля в преддверии зимы из-за сокращения поставок из России
Работодатели Николаевской области уплатили ₴12,5 млрд единого социального взноса

Четыре погибших за сутки: в ОВА рассказали о последствиях ударов по Николаеву

Алиса Меликадамян

Найбільший обстріл Миколаєва у 2026 році: загинула жінка, пошкоджені будинки та порт

Исполком одобрил демонтаж павильона в зоне отдыха в Николаеве

В Николаеве 10 сентября трамваи и троллейбусы не будут развозить очищенную воду