Российский реактивный дрон атаковал элеватор в Николаеве
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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В Николаеве утром 9 сентября российский реактивный беспилотник поразил элеватор агрохолдинга «Прометей». В результате атаки были повреждены производственные сооружения предприятия, однако сотрудники не пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По данным предприятия, удар произошёл около 6:30. Перед атакой, 8 сентября, в течение дня над элеваторами компании фиксировали разведывательный беспилотник.
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В результате попадания были повреждены зернохранилище, зерносушилка, складские помещения, автомобильные весы и лаборатория. Также пострадал автопарк сельскохозяйственной техники. Поврежденная инфраструктура обеспечивала приемку, хранение, сушку и отгрузку зерна.
В компании заявили, что это уже второй удар по производственным мощностям компании за короткое время. Ранее российские беспилотники атаковали элеватор «Лебедин» в Сумской области, где также была уничтожена часть инфраструктуры.
Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября
Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.
По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. Там в результате атак повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты. Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.
Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов, комментируя обстрел, назвал его одним из самых массированных за 2026 год. В результате обстрела повреждены 15 частных домов, еще один — разрушен, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Также днем под обстрел попал порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали. Однако позже стало известно, что погибли два человека, ещё девять пострадали. Всего 9 сентября погибли 4 человека, ещё 19 пострадали.
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