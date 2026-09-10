В полиции Николаева ищут свидетелей ДТП, в котором столкнулись Mercedes и мотоцикл

9 сентября в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes и мотоцикла Lifan 350. В результате аварии пострадал 30-летний мотоциклист.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Авария произошла около 11:55 на проспекте Корабелов, возле дома №13. По предварительным данным, 50-летний водитель Mercedes столкнулся с мотоциклом Lifan 350, которым управлял 30-летний мужчина.

В Николаеве столкнулись Mercedes и мотоцикл. Фото: ГУНП Николаевской области В Николаеве столкнулись Mercedes и мотоцикл. Фото: ГУНП Николаевской области

Мотоциклиста с телесными повреждениями медики госпитализировали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Следователи квалифицировали происшествие по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Правоохранители просят очевидцев или людей, располагающих информацией об аварии, обратиться по телефонам 095 456 0508 или 102.

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