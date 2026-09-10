В Николаеве с 1 октября планируют повысить тариф на водоотведение до ₴41 за кубометр

Здание «Николаевводоканала», фото «НикВести»

В Николаеве планируют повысить тариф на водоотведение для населения. С 1 октября стоимость услуги может вырасти с нынешних 16,51 гривны до 41,26 гривны за кубометр.

О намерении изменить тариф сообщили в коммунальном предприятии «Николаевводоканал». Соответствующий документ опубликован на сайте городского совета, пишут «НикВести».

Сейчас тариф на водоотведение для населения составляет 13,76 гривны за кубометр без НДС, или 16,512 гривны с налогом. Предприятие предлагает установить его на уровне 34,38 гривны без НДС — соответственно, для потребителей услуга будет стоить 41,256 гривны за кубометр с учетом налога.

В коммунальном предприятии «Николаевводоканал» сообщили о намерении изменить тариф В коммунальном предприятии «Николаевводоканал» сообщили о намерении изменить тариф

В «Николаевводоканале» объясняют необходимость пересмотра тарифа тем, что нынешнюю стоимость услуги рассчитывали еще по показателям 2021 года. По данным предприятия, с тех пор электроэнергия подорожала на 57,7%, горюче-смазочные материалы — в 2,18 раза, а налоги и сборы — в 2,86 раза. Также выросли расходы на ремонт сетей, прожиточный минимум и тарифная ставка работников.

По расчетам водоканала, действующий тариф покрывает лишь 38,1% себестоимости водоотведения. Полная себестоимость услуги сейчас оценивается в 32,58 гривны за кубометр без НДС.

Замечания и предложения по изменению тарифа жители города могут подать в течение семи календарных дней, начиная с 10 сентября.

Ранее директор КП «Николаевводоканал» Геннадий Изюмов пообещал, что до конца 2026 года тариф на водоснабжение для населения не изменится.

Ранее тогдашний глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обещал сделать все, чтобы тариф на централизованное питьевое водоснабжение для жителей Николаева не вырос.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что город теперь оплачивает воду из нового водопровода по счетчику, что может повлиять на тариф для потребителей. В водоканале заявляли, что после запуска новых очистных сооружений тариф на воду для Николаева может составить до 100 гривен за кубометр.

Также Александр Сенкевич отмечал, что действующий тариф на воду для населения не покрывает операционных расходов КП «Николаевводоканал» и не дает предприятию возможности полноценно работать и развиваться.