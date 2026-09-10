Вознесенский горсовет обратится в Минсоцполитики в связи с проблемами при начислении льгот на коммунальные услуги

Здание Вознесенского городского совета. Фото: НикВести

Вознесенский городской совет планирует обратиться в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины с просьбой предоставить Пенсионному фонду техническую возможность начислять льготы и субсидии на одну коммунальную услугу, которую в пределах одной громады предоставляют несколько предприятий.

Соответствующий проект решения был опубликован на сайте горсовета 9 сентября. Его планируется рассмотреть на заседании сессии.

Проблема касается централизованного водоотведения. В Вознесенской громаде эту услугу предоставляют два предприятия — КП «Водоснабжение Вознесенска» и ООО «Биологические очистные сооружения». Часть жителей одновременно рассчитывается за услугу с обоими поставщиками.

Реклама

В то же время, как отмечают авторы обращения, Пенсионный фонд Украины в настоящее время не имеет технической возможности начислять льготы и субсидии на одну и ту же коммунальную услугу, если её предоставляют разные предприятия в пределах одной общины.

Из-за этого льготы и субсидии на централизованный водоотвод, который предоставляет КП «Водоснабжение Вознесенска», жителям не начисляются.

В горсовете подчеркивают, что государственные льготы предоставляются на саму коммунальную услугу, а не на конкретное предприятие, которое ее предоставляет. Поэтому технические ограничения программного обеспечения, по мнению авторов обращения, не должны лишать людей права на социальную поддержку.

В связи с этим городской совет обратится к профильному министерству с просьбой внести изменения в программное обеспечение Пенсионного фонда, чтобы он мог начислять льготы и субсидии на одну коммунальную услугу, даже если её предоставляют несколько исполнителей.

В пояснительной записке отмечается, что после урегулирования вопроса жители Вознесенской громады смогут получать предусмотренные государством льготы и субсидии на оплату водоотведения.

Подготовленное обращение городского совета

Напомним, что аллею вековых дубов в Вознесенске, высаженных еще в 1826 году, могут взять под охрану, присвоив ей статус заповедника. Между тем там продолжаются строительные работы. Поэтому депутаты облсовета предлагают обратиться к правоохранительным органам и проверить, законно ли выделение земли возле аллеи.

Ранее государственные инспекторы зафиксировали в Вознесенске повреждение многолетнего дуба диаметром 170 сантиметров. На дереве обрезали ветки, а рядом складывали строительные отходы. За эти нарушения составили протоколы об административных правонарушениях.