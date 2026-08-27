 200-летние дубы в Вознесенске могут получить особый статус, а депутаты областного совета хотят проверить застройку поблизости

  • четверг

    27 августа, 2026

  • 17.7°
    Пасмурно

    Николаев

  • 27 августа , 2026 четверг

  • Николаев • 17.7° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 20:41, 27 августа, 2026

200-летние дубы в Вознесенске могут получить особый статус, а депутаты областного совета хотят проверить застройку поблизости

У Вознесенську пошкодили дуб. Фото: ДержекоінспекціяВ Вознесенске повредили дуб. Фото: Госэкоинспекция

Аллею вековых дубов в Вознесенске, высаженных еще в 1826 году, могут взять под охрану, предоставив заповедный статус. Между тем там продолжаются строительные работы. Поэтому депутаты облсовета предлагают обратиться к правоохранительным органам и проверить, законно ли выделение земли возле аллеи.

Об этом говорили на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации Николаевского облсовета 26 августа, пишут «НикВести».

В проекте решения облсовета предлагается присвоить статус природно-заповедного фонда аллее многолетних дубов, где в конце июля была зафиксирована обрезка деревьев из-за строительных работ.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

— Думаю, что практически вся область была в курсе скандала, произошедшего в городе Вознесенске. Я беседовала с мэром Евгением Величко, который мне лично пообещал следить за этим вопросом. А мы решили ему помочь вместе с нашей областной военной администрацией, — прокомментировала глава комиссии Алла Ряжских («Европейская солидарность»).

Депутат уточнила, что речь идет об аллее из 25 дубов, возраст которых составляет около 200 лет. Комиссия рекомендовала управлению экологии Николаевской ОВА разработать проект решения о включении «Аллеи дубов» в список объектов местного значения, имеющих особую эстетическую, хозяйственную, историко-культурную ценность. Проект должны подготовить к следующей сессии облсовета. Также рекомендовали предусмотреть на 2027 год необходимое для этого финансирование.

— Это аллея из 25 дубов возрастом 200 лет. Это то, что впоследствии может стать нашей туристической достопримечательностью, — отметила Алла Ряжских.

Рекомендації депутатської комісії облради. Фото: Алла РяжськихРекомендации депутатской комиссии облсовета. Фото: Алла Ряжских
Фото Алеї у Вознесенську. Фото: Алла РяжськихФото аллеи в Вознесенске. Фото: Алла Ряжских

В то же время депутат Юрий Елиневский отметил, что возле дубов установили армированные профили, и никто не прекращал строительные работы. Поэтому нужно быстро принимать решение.

— Работы там продолжаются. Часть дубов обрезали. Строительный мусор завозят туда на площадку. Там есть интересы у власть имущих и мэрии. Поэтому я хотел, чтобы уделили внимание, это мой округ. Действительно, там полный хаос. Я говорю вам то, что вижу каждый день. Никто там не остановился. Все работы продолжаются, — сказал депутат.

Также прозвучало, что экоинспекция уже трижды была на месте, брала анализы почвы и выносила предписания.

— Какова ситуация: нам нужно как можно скорее закрыть этот объект, — сказала Алла Ряжских.

Она добавила, что если строительство не прекратят, то комиссия обратится в правоохранительные органы.

— За последние три дня завезли пять машин строительного мусора. Я это вижу каждый день, — добавил Юрий Елиневский.

В итоге комиссия рекомендовала обратиться в специализированную прокуратуру, чтобы проверить законность выделения участка и разрешительные документы.

Ранее государственные инспекторы зафиксировали в Вознесенске повреждение многолетнего дуба диаметром 170 сантиметров. На дереве обрезали ветки, а рядом складывали строительные отходы. За эти нарушения составили протоколы об административных правонарушениях.

Авторы
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Экология

Ущерб окружающей среде в результате российской агрессии за неделю вырос на ₴58,5 млрд
Экологи напомнили, что сжигание стерни и сухой травы может обойтись в ₴30 тыс.
В Николаеве мужчина незаконно срубил ореховое дерево и теперь заплатит штраф в размере ₴7 тыс.
Реклама
Читайте также:
новости
Городской совет не принял новый устав Николаевлектротранса

Юлия Лукьяненко
новости
Афиша Николаева на неделю: куда пойти взрослым и детям

Мария Хамицевич
новости
«Пропозиционер» Панченко и и главный коммунальщик Николаева пришли на сессию со слайдами и устроили дебаты по сортировке мусора

Алена Коханчук
новости
Сенкевич поручил чиновникам подготовить план по сохранению мозаик на «Зоре»

Алиса Меликадамян
новости
Петицию о проведении пресс-конференции Зеленского с участием независимых СМИ опубликовали после нескольких отказов

Светлана Иванченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Экология

В Николаеве мужчина незаконно срубил ореховое дерево и теперь заплатит штраф в размере ₴7 тыс.
Экологи напомнили, что сжигание стерни и сухой травы может обойтись в ₴30 тыс.
Ущерб окружающей среде в результате российской агрессии за неделю вырос на ₴58,5 млрд

Прокуратура через суд требует сохранить исторический особняк в центре Николаева

Горсовет не поддержал увеличение уставного капитала КП «Николаевские парки» на ₴5 млн

3 часа назад

Афиша Николаева на неделю: куда пойти взрослым и детям

Мария Хамицевич

Главное сегодня