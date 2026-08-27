200-летние дубы в Вознесенске могут получить особый статус, а депутаты областного совета хотят проверить застройку поблизости

В Вознесенске повредили дуб. Фото: Госэкоинспекция

Аллею вековых дубов в Вознесенске, высаженных еще в 1826 году, могут взять под охрану, предоставив заповедный статус. Между тем там продолжаются строительные работы. Поэтому депутаты облсовета предлагают обратиться к правоохранительным органам и проверить, законно ли выделение земли возле аллеи.

Об этом говорили на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации Николаевского облсовета 26 августа, пишут «НикВести».

В проекте решения облсовета предлагается присвоить статус природно-заповедного фонда аллее многолетних дубов, где в конце июля была зафиксирована обрезка деревьев из-за строительных работ.

— Думаю, что практически вся область была в курсе скандала, произошедшего в городе Вознесенске. Я беседовала с мэром Евгением Величко, который мне лично пообещал следить за этим вопросом. А мы решили ему помочь вместе с нашей областной военной администрацией, — прокомментировала глава комиссии Алла Ряжских («Европейская солидарность»).

Депутат уточнила, что речь идет об аллее из 25 дубов, возраст которых составляет около 200 лет. Комиссия рекомендовала управлению экологии Николаевской ОВА разработать проект решения о включении «Аллеи дубов» в список объектов местного значения, имеющих особую эстетическую, хозяйственную, историко-культурную ценность. Проект должны подготовить к следующей сессии облсовета. Также рекомендовали предусмотреть на 2027 год необходимое для этого финансирование.

— Это аллея из 25 дубов возрастом 200 лет. Это то, что впоследствии может стать нашей туристической достопримечательностью, — отметила Алла Ряжских.

Рекомендации депутатской комиссии облсовета. Фото: Алла Ряжских Фото аллеи в Вознесенске. Фото: Алла Ряжских

В то же время депутат Юрий Елиневский отметил, что возле дубов установили армированные профили, и никто не прекращал строительные работы. Поэтому нужно быстро принимать решение.

— Работы там продолжаются. Часть дубов обрезали. Строительный мусор завозят туда на площадку. Там есть интересы у власть имущих и мэрии. Поэтому я хотел, чтобы уделили внимание, это мой округ. Действительно, там полный хаос. Я говорю вам то, что вижу каждый день. Никто там не остановился. Все работы продолжаются, — сказал депутат.

Также прозвучало, что экоинспекция уже трижды была на месте, брала анализы почвы и выносила предписания.

— Какова ситуация: нам нужно как можно скорее закрыть этот объект, — сказала Алла Ряжских.

Она добавила, что если строительство не прекратят, то комиссия обратится в правоохранительные органы.

— За последние три дня завезли пять машин строительного мусора. Я это вижу каждый день, — добавил Юрий Елиневский.

В итоге комиссия рекомендовала обратиться в специализированную прокуратуру, чтобы проверить законность выделения участка и разрешительные документы.

Ранее государственные инспекторы зафиксировали в Вознесенске повреждение многолетнего дуба диаметром 170 сантиметров. На дереве обрезали ветки, а рядом складывали строительные отходы. За эти нарушения составили протоколы об административных правонарушениях.