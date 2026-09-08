 Работодатели Николаевской области уплатили ₴12,5 млрд единого социального взноса

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Главная Новости Экономика 23:36, 08 сентября, 2026

Работодатели Николаевской области уплатили ₴12,5 млрд единого социального взноса

Роботодавці Миколаївщини сплатили ₴12,5 млрд єдиного соцвнеску. Ілюстративне фото: Ukr.netРаботодатели Николаевской области уплатили ₴12,5 млрд единого социального взноса. Иллюстративное фото: Ukr.net

За январь–август 2026 года работодатели Николаевской области уплатили в пенсионный и социальные фонды Украины 12,5 миллиарда гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕВС).

Об этом сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.

Налоговики отметили, что этот показатель единого взноса почти на 15,5% или на 1,7 миллиарда гривен больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области 6 845 компаний имеют налоговую задолженность перед государством. В Украине в целом таких предприятий — более 218 тысяч, а сумма их задолженности составляет 263,3 миллиарда гривен.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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