Жители Николаевской области уплатили в бюджеты более ₴12 млрд НДФЛ. Иллюстративное фото: «Суспильне»

За январь–август 2026 года налогоплательщики Николаевской области перечислили в бюджеты всех уровней 12,5 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц.

Из этой суммы почти 6,5 миллиарда гривен поступило в государственный бюджет, еще более 6 миллиардов гривен — в местные бюджеты, сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.

Отмечается, что НДФЛ остается одним из основных источников наполнения бюджетов. Он составляет 68,4% доходов местных бюджетов и 53% доходов государственного бюджета.

Напомним, что за январь–август 2026 года налогоплательщики Николаевской области уплатили в бюджеты всех уровней более 21 миллиарда гривен налогов и сборов.