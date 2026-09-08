 Жители Николаевской области уплатили в бюджеты более ₴12 млрд НДФЛ

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Главная Новости Экономика 2:22, 08 сентября, 2026

Жители Николаевской области уплатили в бюджеты более ₴12 млрд НДФЛ

Понад ₴12 млрд ПДФО сплатили до бюджетів мешканці Миколаївщини. Ілюстративне фото: СуспільнеЖители Николаевской области уплатили в бюджеты более ₴12 млрд НДФЛ. Иллюстративное фото: «Суспильне»

За январь–август 2026 года налогоплательщики Николаевской области перечислили в бюджеты всех уровней 12,5 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц.

Из этой суммы почти 6,5 миллиарда гривен поступило в государственный бюджет, еще более 6 миллиардов гривен — в местные бюджеты, сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы.

Отмечается, что НДФЛ остается одним из основных источников наполнения бюджетов. Он составляет 68,4% доходов местных бюджетов и 53% доходов государственного бюджета.

Напомним, что за январь–август 2026 года налогоплательщики Николаевской области уплатили в бюджеты всех уровней более 21 миллиарда гривен налогов и сборов.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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