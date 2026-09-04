С начала года налогоплательщики Николаевской области уплатили более ₴21 млрд налогов. Иллюстративное фото: НикВести

За январь–август 2026 года налогоплательщики Николаевской области уплатили в бюджеты всех уровней более 21 миллиарда гривен налогов и сборов.

Как сообщили в областном управлении Государственной налоговой службы, это на 3,2 миллиарда гривен, или 18,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В государственный бюджет за восемь месяцев поступило 12,2 миллиарда гривен. По сравнению с январем–августом 2025 года эта сумма выросла на 1,7 миллиарда гривен, или 16,2%.

Местные бюджеты за этот период получили 8,8 миллиарда гривен. Это на 1,5 миллиарда гривен больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Отдельно в пенсионный и социальные фонды плательщики перечислили 12,5 миллиарда гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. За год поступления выросли на 1,7 миллиарда гривен, или 15,5%.

Напомним, что в январе-июле 2026 года хозяйствующие субъекты Николаевской области перечислили в бюджеты всех уровней 18,2 миллиарда гривен. Это на 19,3% или на 2,9 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.