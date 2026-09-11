Николаевский облсовет исключил депутата Николенко из состава постоянной комиссии за нарушение регламента

Анатолий Николенко. Архивная фотография НикВести

Николаевский областной совет исключил депутата от фракции «За будущее» Анатолия Николенко из состава постоянной комиссии по вопросам защиты прав и свобод человека, законности и правопорядка, антикоррупционной и регуляторной политики, регламента, депутатской деятельности и этики, а также коммуникативной политики.

Вопрос рассмотрели на заседании сессии Николаевского областного совета 10 сентября.

Соответствующее предложение на президиуме областного совета 9 сентября внесла председатель комиссии Ирина Подпала. Причиной она назвала систематическое нарушение регламента и дезорганизацию работы комиссии.

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— На протяжении длительного времени указанный депутат демонстрирует поведение, которое дезорганизует работу коллегиального органа: систематически нарушает регламент областного совета, игнорирует установленный порядок выступлений, ведет дискуссии на свободные темы, не касающиеся предмета рассмотрения и проектов решений, берет на себя функции модератора заседания, срывает рассмотрение повестки дня во время докладов руководителей структурных подразделений и приглашенных лиц, задает вопросы, не касающиеся сути, вступает в споры, — отметила она.

Ирина Подпала также предложила поручить аппарату облсовета подготовить соответствующий проект решения и обратиться в правоохранительные органы и другие учреждения с просьбой дать оценку действиям депутата Анатолия Николенко.

— Также прошу вас, Антон Викторович (председатель областного совета Антон Табунщик, — прим.), обратиться в правоохранительные органы и другие учреждения с просьбой дать оценку действиям депутата Николенко Анатолия Анатольевича, — предложила Ирина Подпала.

Председатель областного совета Антон Табунщик, комментируя предложение, заявил, что неоднократно присутствовал на заседаниях, где выступал Анатолий Николенко, в частности во время слушаний по вопросу формирования больничного округа. По его словам, поведение депутата было «вопиющим», поэтому на него должна последовать надлежащая реакция.

В то же время Анатолий Николенко, как и каждый депутат областного совета, должен входить в состав постоянной комиссии. Поэтому во время обсуждения на президиуме отметили, что после исключения он может написать заявление и войти в другую комиссию.

Инициатива была вынесена на голосование сессии. Депутаты поддержали внесение изменений в состав постоянных комиссий облсовета. 38 голосов было «за», ещё 3 депутата не голосовали.

Проект решения о внесении изменений в состав постоянных комиссий Николаевского областного совета восьмого созыва

Напомним, что Анатолий Николенко стал депутатом областного совета в 2024 году после сложения мандатов депутатов от партии «За будущее» Оксаны Калюжной, Алены Карой и Руслана Нероды.

Отметим, что Анатолий Николенко был депутатом Николаевского областного совета прошлого созыва. Тогда он представлял партию «Батькивщина». В 2019 году он публично поддержал открытие рынка земли в Украине, обвинив аграриев в захвате земель. По данным открытых реестров, Анатолий Николенко возглавляет частное предприятие «Фирма «Сидкорн», которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур.