 Депутаты поддержали создание наблюдательных советов в колледжах Николаевской области

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Главная Новости Самоуправление 7:00, 11 сентября, 2026

Депутаты поддержали создание наблюдательных советов в колледжах Николаевской области

Ілюстраційне фото: КНУБАВ шести колледжах Николаевской области будут созданы наблюдательные советы. Иллюстративное фото: КНУБА

В шести муниципальных учреждениях профессионального предвузовского образования Николаевской области создадут наблюдательные советы.

Соответствующее решение депутаты приняли во время сессии Николаевского областного совета 10 сентября, сообщают «НикВести».

Проект решения предусматривает утверждение положения о наблюдательном совете учреждения профессионального предвузовского образования, находящегося в совместной собственности территориальных общин сел, поселков и городов Николаевской области.

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Как пояснила управляющая делами исполнительного аппарата Николаевского областного совета Татьяна Лабарткава, инициатива связана с выполнением требований статьи 38 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании».

По её словам, в коммунальной собственности области находятся шесть учреждений профессионального предвузовского образования, работающих в различных сферах.

Наблюдательные советы планируется создать в шести коммунальных учреждениях профессионального предвузовского образования области:

  • Николаевском профессиональном колледже музыкального искусства;
  • Николаевском профессиональном колледже культуры и искусств;
  • Николаевском профессиональном колледже физической культуры;
  • Новобугском профессиональном педагогическом колледже;
  • Николаевском базовом медицинском профессиональном колледже;
  • Первомайском медицинском профессиональном колледже.

После утверждения положения в каждом из учреждений планируется сформировать состав наблюдательных советов.

Отметим, что перед рассмотрением на сессии проект положения единогласно поддержали члены профильной комиссии Николаевского областного совета. Документ определяет единые требования к формированию и работе наблюдательных советов.

Решение поддержали 35 депутатов, девять не голосовали. Голосов «против» и «воздержался» не было.

Напомним, в 2024 году Николаевский городской совет принял решение, согласно которому на электротранспорте должен быть создан наблюдательный совет. Сейчас депутатам предлагают утвердить новый устав предприятия. В частности, чтобы разделить полномочия между наблюдательным советом и руководством КП.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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