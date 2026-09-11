Депутаты поддержали создание наблюдательных советов в колледжах Николаевской области
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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В шести муниципальных учреждениях профессионального предвузовского образования Николаевской области создадут наблюдательные советы.
Соответствующее решение депутаты приняли во время сессии Николаевского областного совета 10 сентября, сообщают «НикВести».
Проект решения предусматривает утверждение положения о наблюдательном совете учреждения профессионального предвузовского образования, находящегося в совместной собственности территориальных общин сел, поселков и городов Николаевской области.
Как пояснила управляющая делами исполнительного аппарата Николаевского областного совета Татьяна Лабарткава, инициатива связана с выполнением требований статьи 38 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании».
По её словам, в коммунальной собственности области находятся шесть учреждений профессионального предвузовского образования, работающих в различных сферах.
Наблюдательные советы планируется создать в шести коммунальных учреждениях профессионального предвузовского образования области:
- Николаевском профессиональном колледже музыкального искусства;
- Николаевском профессиональном колледже культуры и искусств;
- Николаевском профессиональном колледже физической культуры;
- Новобугском профессиональном педагогическом колледже;
- Николаевском базовом медицинском профессиональном колледже;
- Первомайском медицинском профессиональном колледже.
После утверждения положения в каждом из учреждений планируется сформировать состав наблюдательных советов.
Отметим, что перед рассмотрением на сессии проект положения единогласно поддержали члены профильной комиссии Николаевского областного совета. Документ определяет единые требования к формированию и работе наблюдательных советов.
Решение поддержали 35 депутатов, девять не голосовали. Голосов «против» и «воздержался» не было.
Напомним, в 2024 году Николаевский городской совет принял решение, согласно которому на электротранспорте должен быть создан наблюдательный совет. Сейчас депутатам предлагают утвердить новый устав предприятия. В частности, чтобы разделить полномочия между наблюдательным советом и руководством КП.
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