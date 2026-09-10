В Николаеве временно закрывается ТРЦ «Сити Центр»
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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В Николаеве торгово-развлекательный центр «Сити Центр» временно приостанавливает работу до конца сентября.
Об этом «НикВести» стало известно из сообщений магазинов, работающих в ТРЦ.
В частности, о временном закрытии сообщила студия женской одежды VOVK. В компании отметили, что из-за сложной ситуации с безопасностью в городе и обстрелов ТРЦ «Сити Центр» приостанавливает работу до конца сентября.
«Из-за сложной ситуации в нашем городе и обстрелов ТРЦ «Сити Центр» приостанавливает свою работу до конца сентября. Поэтому и наша студия VOVK временно приостанавливает свою работу», — сообщили в магазине.
О временном приостановлении работы ТРЦ также свидетельствует актуальная афиша кинотеатра Multiplex, который работает в «Сити Центре». На сайте сети для николаевского кинотеатра в настоящее время недоступны сеансы для бронирования или просмотра.
В то же время накануне в сети распространялась информация о возможной повышенной угрозе для ТРЦ «Сити Центр» и супермаркета «Велмарт». Горожан призвали в ближайшее время воздержаться от посещения этих объектов и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Официального подтверждения информации о конкретной угрозе для этих объектов пока нет.
Как с июля россияне уничтожают украинский бизнес в Николаевской области?
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Российские войска с начала июля систематически атакуют гражданскую и бизнес-инфраструктуру в Николаевской области. Первыми под прицелом оказались автозаправочные станции, а впоследствии удары стали наноситься по складам, производственным предприятиям и торговым объектам.
Атаки на АЗС
Первая атака на автозаправочную станцию в Николаевской области произошла 2 июля. Российский «Shahed» поразил АЗС в Константиновской общине Николаевского района.
В результате удара погиб 45-летний мужчина, еще двое мужчин в возрасте 33 и 44 лет получили ранения. Один из пострадавших находился в тяжелом, но стабильном состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. Удар полностью уничтожил здание заправки и три автомобиля.
В последующие несколько суток россияне атаковали АЗС и в других общинах области. Из-за систематических ударов по топливной инфраструктуре глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о создании специального чата для владельцев заправок, через который их должны были оперативно предупреждать об угрозе ударов дронов.
Среди поврежденных объектов оказалась АЗС компании SOCAR в селе Нечаяное. На момент атаки работники находились в укрытии.
7 июля в правительстве заявили об усилении мер безопасности на АЗС в прифронтовых регионах из-за систематических российских атак на топливную инфраструктуру.
От АЗС — к складам и производству
В конце августа под прицелом российских войск оказалась уже складская и производственная инфраструктура.
Вечером 29 августа россияне атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Shahed». Под удар попало предприятие пищевой промышленности — российский дрон повредил его склад.
На следующий день стало известно, что удар пришелся по производственному комплексу PepsiCo в Николаевской области, где производят газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea. Компания не раскрыла характер и масштабы разрушений и не сообщила, когда предприятие сможет возобновить работу.
По данным, приводимым в Украине, с начала июля в результате российских атак были повреждены или уничтожены более 400 тысяч квадратных метров складских площадей. Под удары попадали объекты ритейлеров, дистрибьюторов и производителей, а особенно интенсивными атаки стали в августе.
Удар по «Эпицентру» и METRO
В частности, 29 августа после утренней атаки в Николаеве также был поврежден хозяйственный супермаркет. Повреждения получили и складские помещения, на месте работали спасатели. А уже 4 сентября россияне атаковали крупный торговый объект — «Эпицентр» в Николаеве.
По данным компании, в течение суток по торговому центру было зафиксировано шесть попаданий. Из-за обстрелов в здании возникли пожары, а помещения получили повреждения. Спасатели тушили возгорания под угрозой повторных ударов.
Из-за атаки 8 сентября торговый центр METRO в Николаеве временно приостановил работу — туда попал российский дрон. Здание получило повреждения, сейчас команда компании оценивает их и определяет пути восстановления.
Напомним, что на фоне обстрелов жители Николаева в последние недели активно скупают продукты первой необходимости в супермаркетах города. В частности, в нескольких из них почти не осталось круп, макарон и яиц, а также опустели полки с молочной продукцией.
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