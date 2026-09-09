 Из-за повреждений, после атаки METRO в Николаеве временно закрыли

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Главная Новости Оборона 14:26, 09 сентября, 2026

Из-за повреждений, после атаки METRO в Николаеве временно закрыли

Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяИз-за повреждений, полученных в результате атаки, METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Торговый центр METRO в Николаеве временно приостановил работу после попадания российского дрона. Здание получило повреждения, в настоящее время команда компании оценивает их и определяет пути восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба METRO Украина.

По информации компании, торговый центр на проспекте Героев Украины был поврежден в результате атаки вечером 8 сентября. Клиенты и сотрудники не пострадали.

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«К сожалению, наш торговый центр получил повреждения в результате циничной атаки на гражданскую инфраструктуру», — сообщили в METRO.

В настоящее время команда работает над оценкой повреждений и восстановлением торгового центра, чтобы как можно скорее возобновить работу.

Пока METRO остается закрытым. О возобновлении работы компания сообщит на сайте METRO Украина и на официальных страницах в социальных сетях.

Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяИз-за повреждений после атаки METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяИз-за повреждений, полученных в результате нападения, METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяИз-за повреждений, полученных в результате нападения, METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяИз-за повреждений, полученных в результате нападения, METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяИз-за повреждений после нападения METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяИз-за повреждений после нападения METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция
Через пошкодження після атаки METRO у Миколаєві тимчасово закрили. Фото: НацполіціяИз-за повреждений после нападения магазин METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Предыдущие атаки на торговые объекты

29 августа россияне атаковали производственный комплекс PepsiCo в Николаевской области, где производят напитки Pepsi и Lipton Ice Tea. В компании сообщили, что оценивают повреждения и работают над восстановлением поставок продукции.

После атаки 29 августа в Николаеве также были повреждены помещения хозяйственного супермаркета и склады. На месте работали спасатели.

4 сентября россияне несколько раз атаковали торговый центр «Эпицентр» в Николаеве. В результате ударов там возникли пожары, а работники почти сутки помогали спасателям тушить огонь.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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