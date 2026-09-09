Из-за повреждений, полученных в результате атаки, METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Торговый центр METRO в Николаеве временно приостановил работу после попадания российского дрона. Здание получило повреждения, в настоящее время команда компании оценивает их и определяет пути восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба METRO Украина.

По информации компании, торговый центр на проспекте Героев Украины был поврежден в результате атаки вечером 8 сентября. Клиенты и сотрудники не пострадали.

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«К сожалению, наш торговый центр получил повреждения в результате циничной атаки на гражданскую инфраструктуру», — сообщили в METRO.

В настоящее время команда работает над оценкой повреждений и восстановлением торгового центра, чтобы как можно скорее возобновить работу.

Пока METRO остается закрытым. О возобновлении работы компания сообщит на сайте METRO Украина и на официальных страницах в социальных сетях.

Из-за повреждений после атаки METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Из-за повреждений, полученных в результате нападения, METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Из-за повреждений, полученных в результате нападения, METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Из-за повреждений, полученных в результате нападения, METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Из-за повреждений после нападения METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Из-за повреждений после нападения METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Из-за повреждений после нападения магазин METRO в Николаеве временно закрыли. Фото: Нацполиция

Предыдущие атаки на торговые объекты

29 августа россияне атаковали производственный комплекс PepsiCo в Николаевской области, где производят напитки Pepsi и Lipton Ice Tea. В компании сообщили, что оценивают повреждения и работают над восстановлением поставок продукции.

После атаки 29 августа в Николаеве также были повреждены помещения хозяйственного супермаркета и склады. На месте работали спасатели.

4 сентября россияне несколько раз атаковали торговый центр «Эпицентр» в Николаеве. В результате ударов там возникли пожары, а работники почти сутки помогали спасателям тушить огонь.