Как выглядит хозяйственный супермаркет в Николаеве после российской атаки

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Последствия российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

После утреннего нападения российских войск в хозяйственном супермаркете Николаева остались поврежденные помещения и следы пожара. На месте работали спасатели.

Корреспондент «НикВести» побывал на месте и запечатлел работу спасателей, а также то, как сейчас выглядит супермаркет после атаки.

На кадрах видно поврежденное здание, последствия пожара и спасателей, работавших на месте. Напомним, что помимо супермаркета были повреждены также склады.

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Фоторепортаж

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российской атаки на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Последствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести