 Как выглядит хозяйственный супермаркет в Николаеве после российской атаки

  • суббота

    29 августа, 2026

  • 28.6°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 29 августа , 2026 суббота

  • Николаев • 28.6° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Оборона 16:41, 29 августа, 2026

Как выглядит хозяйственный супермаркет в Николаеве после российской атаки

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

После утреннего нападения российских войск в хозяйственном супермаркете Николаева остались поврежденные помещения и следы пожара. На месте работали спасатели.

Корреспондент «НикВести» побывал на месте и запечатлел работу спасателей, а также то, как сейчас выглядит супермаркет после атаки.

На кадрах видно поврежденное здание, последствия пожара и спасателей, работавших на месте. Напомним, что помимо супермаркета были повреждены также склады.

Реклама

Фоторепортаж

Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российской атаки на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского удара по хозяйственному супермаркету в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Наслідки російської атаки на господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня 2026 року. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиПоследствия российского нападения на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа 2026 года. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести
Авторы
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.
Сергей Овчарышин
Оператор, фотограф
Видеооператор и фотограф НикВести с 2019 года, специализируется на фото- и видеосъемке, видеомонтаже, обработке фотографий и режиссуре прямых эфиров.

Последние новости про: Война в Украине

Николаев работает без электричества, транспорт, больницы и пункты водоснабжения обеспечены электроэнергией, — Сенкевич
Из-за российских обстрелов Украина потеряла треть годового тиража книг
«Боеприпасов рядом с домами быть не может», — Зеленский о ударе по Миле
Реклама
Читайте также:
новости
Николаевцам одобрили компенсацию почти ₴180 млн за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»

Юлия Лукьяненко
новости
«К любым заявлениям отношусь спокойно. Все должны работать на результат», — глава ОВА Решетилов о призывах советника Сенкевича

Алиса Меликадамян
новости
«Руководить областью — это не возложение цветов», — Сенкевич не согласен с высказыванием своего советника касательно главы ОВА

Алиса Меликадамян
новости
В Николаеве в ближайшие дни будут подписаны первые договоры на проектирование восстановления домов за счет средств Всемирного банка

Алена Коханчук
новости
В Департаменте ЖКХ пока не знают, во сколько обойдётся Николаеву подведение коммуникаций к модульным домам

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Война в Украине

«Боеприпасов рядом с домами быть не может», — Зеленский о ударе по Миле
Из-за российских обстрелов Украина потеряла треть годового тиража книг
Николаев работает без электричества, транспорт, больницы и пункты водоснабжения обеспечены электроэнергией, — Сенкевич

Николаевцам одобрили компенсацию почти ₴180 млн за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»

4 часа назад

«Боеприпасов рядом с домами быть не может», — Зеленский о ударе по Миле

Главное сегодня