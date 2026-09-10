Первомайск подписал соглашение с Данией о финансировании реконструкции роддома за €6,2 млн

Родильный дом в Первомайске. Фото: Гард.City

Первомайск подписал соглашение с международными партнерами о финансировании реконструкции и модернизации роддома. Общая стоимость проекта составляет 6,2 миллиона евро.

Об этом сообщил мэр Первомайска Олег Демченко во время отчета за первое полугодие работы, пишут «НикВести».

По его словам, в течение первого полугодия 2026 года городские власти проводили переговоры и консультации с международными партнерами. По итогам этой работы стороны подписали соглашение.

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Финансирование проекта обеспечивают правительство Дании, Министерство иностранных дел Дании и Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО).

Проект предусматривает комплексную реконструкцию здания. В частности, планируется провести термомодернизацию, обновить инженерные сети, установить энергоэффективное оборудование, резервные системы накопления электроэнергии и обустроить современное укрытие.

Особый акцент будет сделан на энергетической автономности медицинского учреждения. В рамках проекта планируется установить солнечную электростанцию, тепловые насосы для отопления и обустроить скважины.

— Это будет одна из крупнейших инвестиций в развитие медицинской отрасли общины за последние годы, — отметил Олег Демченко.

Ранее в горсовете сообщали, что за один отопительный сезон расходы родильного дома на энергоносители составили 8,5 миллиона гривен. После реконструкции ожидают сократить расходы на содержание здания примерно на 70% — ориентировочно до 3 миллионов гривен в год.