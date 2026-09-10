 Первомайск подписал соглашение с Данией о финансировании реконструкции роддома за €6,2 млн

  • четверг

    10 сентября, 2026

  • 26.3°
    Ясное небо

    Николаев

  • 10 сентября , 2026 четверг

  • Николаев • 26.3° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 14:10, 10 сентября, 2026

Первомайск подписал соглашение с Данией о финансировании реконструкции роддома за €6,2 млн

Пологовий будинок у Первомайську. Фото: Гард.CityРодильный дом в Первомайске. Фото: Гард.City

Первомайск подписал соглашение с международными партнерами о финансировании реконструкции и модернизации роддома. Общая стоимость проекта составляет 6,2 миллиона евро.

Об этом сообщил мэр Первомайска Олег Демченко во время отчета за первое полугодие работы, пишут «НикВести».

По его словам, в течение первого полугодия 2026 года городские власти проводили переговоры и консультации с международными партнерами. По итогам этой работы стороны подписали соглашение.

Реклама

Финансирование проекта обеспечивают правительство Дании, Министерство иностранных дел Дании и Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО).

Проект предусматривает комплексную реконструкцию здания. В частности, планируется провести термомодернизацию, обновить инженерные сети, установить энергоэффективное оборудование, резервные системы накопления электроэнергии и обустроить современное укрытие.

Особый акцент будет сделан на энергетической автономности медицинского учреждения. В рамках проекта планируется установить солнечную электростанцию, тепловые насосы для отопления и обустроить скважины.

— Это будет одна из крупнейших инвестиций в развитие медицинской отрасли общины за последние годы, — отметил Олег Демченко.

Ранее в горсовете сообщали, что за один отопительный сезон расходы родильного дома на энергоносители составили 8,5 миллиона гривен. После реконструкции ожидают сократить расходы на содержание здания примерно на 70% — ориентировочно до 3 миллионов гривен в год.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Международная помощь

Займ ЕС в размере €90 млрд покроет лишь две трети потребностей Украины
На Соборной площади в Николаеве открыли интерактивный куб про проекты Дании и ПРООН
Эстония выделит ещё 100 тыс. евро на восстановление украинской энергетики
Реклама
Читайте также:
новости
В Варваровке около сотни абонентов переподключают к централизованному водопроводу

Алина Квитко
новости
В Николаеве с 1 октября планируют повысить тариф на водоотведение до ₴41 за кубометр

Юлия Бойченко
новости
Вознесенский горсовет обратится в Минсоцполитики в связи с проблемами при начислении льгот на коммунальные услуги

Алена Коханчук
новости
Исполком одобрил демонтаж павильона в зоне отдыха в Николаеве

Юлия Лукьяненко
новости
Жители Николаева раскритиковали ремонт дороги во дворе на улице Логинова — в администрации заявляют, что всё соответствует нормам

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Международная помощь

Эстония выделит ещё 100 тыс. евро на восстановление украинской энергетики
На Соборной площади в Николаеве открыли интерактивный куб про проекты Дании и ПРООН
Займ ЕС в размере €90 млрд покроет лишь две трети потребностей Украины

В Одессе состоялся технический запуск мобильной сети 5G

4 часа назад

Дети «друг у друга на голове». В Николаеве проверят школьные убежища после жалоб родителей

Алина Квитко

Главное сегодня