В Николаеве за ₴7,5 млн отремонтируют аварийный коллектор возле рынка «Штрассе»

Авария на коллекторе в микрорайоне Намыв, 2025 год. Фото: «Водоканал»

В Николаеве отремонтируют 115 метров канализационного коллектора возле рынка «Штрассе» в Намыве, где еще в феврале 2025 года произошло обрушение трубы. Стоимость работ составляет около 7,5 миллиона гривен, а начать их планируют до конца сентября.

Об этом во время аппаратного совещания 7 сентября сообщил директор МКП «Николаевводоканал» Геннадий Изюмов, пишут «НикВести».

Глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук спросил, когда начнут ремонт коллектора возле рынка «Штрассе» и уберут временные шланги для перекачки стоков.

— Вы сказали, что в водоканале сокращается расход топлива на откачку на Намыве. А когда начнутся работы по восстановлению этой КНС и она начнет работать без этих шлангов вокруг рынка «Штрассе»? — спросил Виктор Дмитрук.

Геннадий Изюмов сообщил, что тендер уже проведён. По его словам, работы будут финансироваться за счёт донорской помощи, а сейчас идёт процесс заключения договора с подрядчиком.

— По рынку «Штрассе» уже состоялся тендер. Нам выделили средства — это донорская помощь на проведение работ. Подрядчик — УСО. Сейчас идет этап заключения договора. Ожидаем, что до конца месяца он приступит к работе, — сказал Геннадий Изюмов.

Согласно данным тендера, объявленного «Николаевводоканалом» 26 августа, речь идет о текущем ремонте канализационного коллектора диаметром 800 миллиметров на территории рынка «Штрассе» по адресу улица Озерная, 14. Ремонту подлежат 115 метров коллектора.

Ожидаемая стоимость работ составила около 7,7 миллиона гривен. Победителем торгов стало ООО «Укрспецоборудование», которое предложило выполнить ремонт за 7,49 миллиона гривен. По условиям закупки, работы должны быть завершены до 30 ноября 2026 года.

Во время аппаратного совещания Геннадий Изюмов также рассказал о расходах предприятия на топливо. По его словам, «Водоканал» собственными силами заменил около 4,3 километра водопроводных сетей, и топливо использовалось, в частности, для проведения этих работ.

Отдельно директор водоканала рассказал о работе четырёх перекачивающих станций, установленных на аварийных участках. По его словам, на работу генераторов уходило более девяти тонн топлива. После установки датчиков контроля расход сократился на 2,4 тонны в месяц.

— Например, у нас установлены четыре перекачивающие станции на провалах. Расход топлива на этих генераторах составлял более девяти тонн. После установки датчиков контроля расхода топлива потребление за месяц сразу сократилось на 2,4 тонны, — сказал Геннадий Изюмов.

Напомним, в феврале 2025 года на Намыве возле рынка «Штрассе» произошла авария на канализационном коллекторе. Тогда в «Водоканале» сообщили, что после обследования и телеинспекции специалисты выявили обвал коллектора из-за газовой коррозии. Предприятие приступило к аварийно-ремонтным и земляным работам.