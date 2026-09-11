В Николаеве планируют заменить около 11 км водопроводных труб: огласили международный тендер
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- Юлия БойченкоРепортер
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В Николаеве планируют заменить около 11 километров стальных водопроводных труб на средства Европейского банка реконструкции и развития.
Об этом говорится в объявлении о закупке на платформе электронных закупок ЕБРР, пишут «НикВести».
Работы разделили на три участка. На первом планируется заменить около 5,5 километра труб, на втором — 3,5 километра, еще около 2 километров — на третьем.
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Закупка проводится в рамках открытого одноэтапного тендера. Участвовать в нем могут компании из разных стран, если тендерной документацией не предусмотрены отдельные ограничения.
Подать предложения можно до 19 октября 2026 года. Стоимость предстоящих работ в опубликованном объявлении не указана.
Финансировать замену водопроводов планируется за счет займа или гранта Европейского банка реконструкции и развития. Закупка является частью проекта «Аварийное водоснабжение в Николаеве».
Напомним, КП «Николаевводоканал» совместно с подрядными организациями уже обновило около 15 километров водопроводных сетей. В настоящее время ежемесячно коммунальщики заменяют более двух километров.
После того как россияне повредили водопровод, снабжавший Николаев водой, город несколько лет получал воду из резервного источника с повышенным содержанием солей. Соленая вода повредила 1200 километров водопроводной сети города. В «Николаевводоканале» сообщали, что заменить всю протяженность сети, пострадавшей из-за подачи соленой воды, невозможно.
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