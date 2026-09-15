Командира подразделения РФ будут судить за пытки гражданского в Николаевской области
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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В Николаевской области будут судить командира стрелкового взвода российской армии Ивана Присяжнюка, которого обвиняют в пытках мирного жителя во время оккупации.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
По данным следствия, во время временной оккупации одного из населенных пунктов Широковской общины Баштанского района обвиняемый вместе с другими военнослужащими незаконно удерживал местного жителя и подвергал его пыткам, пытаясь получить информацию о людях с проукраинскими взглядами.
Мужчине связали руки и ноги и избивали прикладом автоматического оружия. Также российские военные заставляли его держать в руках боевую гранату, имитировали отрезание частей тела ножом, угрожали изнасилованием и убийством.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц — часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
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