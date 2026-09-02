 В прокуратуре Николаева заявили об усилении борьбы с коррупцией: защитить бюджет и укрепить безопасность

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Главная Новости Правосудие 17:30, 02 сентября, 2026

В прокуратуре Николаева заявили об усилении борьбы с коррупцией: защитить бюджет и укрепить безопасность

В Окружной прокуратуре города Николаева обсудили вопросы усиления работы по противодействию коррупции.

Речь об этом шла во время совещания руководителя окружной прокуратуры с участием руководства райуправления ГУНП Николаевской области и его территориальных отделений, сообщает пресс-служба.

Нарада в прокуратурі пройшла 2 вересня. Фото: Окружна прокуратура міста МиколаєваСовещание в прокуратуре состоялось 2 сентября. Фото: Окружная прокуратура города Николаева
Нарада в прокуратурі пройшла 2 вересня. Фото: Окружна прокуратура міста МиколаєваСовещание в прокуратуре состоялось 2 сентября. Фото: Окружная прокуратура города Николаева
Нарада в прокуратурі пройшла 2 вересня. Фото: Окружна прокуратура міста МиколаєваСовещание в прокуратуре состоялось 2 сентября. Фото: Окружная прокуратура города Николаева

Правоохранители согласовали совместные действия по расследованию преступлений в бюджетной и военной сферах. Разработанный алгоритм, как заявили в прокуратуре, должен способствовать укреплению законности в Николаеве, защите экономических интересов государства и привлечению к ответственности виновных в преступлениях против национальной безопасности.

В частности, глава окружной прокуратуры Григорий Зинич отметил, что только при такой слаженной работе структур удастся защитить бюджет и национальную безопасность.

— Сегодня каждый обязан четко осознавать свою ответственность перед страной. Только при условии абсолютной слаженности в работе прокуроров, полиции и военного командования мы сможем реально защитить государственный бюджет и укрепить национальную безопасность, — заявил Григорий Зинич.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2026 года в суд были направлены 10 обвинительных актов в отношении 13 лиц, обвиняемых в коррупции. Одним из таких дел является, в частности, дело руководителя КСМЕП Григория Патоки и его жены, юриста предприятия, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением и растрате 1,3 миллиона гривен бюджетных средств при закупке светофоров.

Григорій Патока на засіданні 23 січня. Фото: НикВестиГригорий Патока на заседании 23 января. Фото: НикВести

На днях прокуратура объявила о подозрении ещё одному фигуранту по делу — фирме-поставщику «Спецелектромонтаж-7».

Прокуратура также сообщала о раскрытии и пресечении схемы возможного растрачивания более 14,2 миллиона гривен, выделенных на питание детей в школах Николаева.

В апреле 2026 года обвинительный акт в отношении начальника коммунального производственного предприятия Петра Вашеняка и директора ООО «Проссекко 8» Ирины Стоевой был направлен в суд.

Ірина Стоєва. Фото: НикВестиИрина Стоева. Фото: НикВести
Петро Вашеняк. Фото: НикВестиПетр Вашеняк. Фото: НикВести

В своём отчёте, представленном депутатам Николаевского городского совета в июле, в прокуратуре также заявляли, что отдельно усиливают противодействие злоупотреблениям и хищению бюджетных средств в условиях военного положения. За шесть месяцев 2026 года в суд было направлено 8 обвинительных актов по таким делам — против четырех за аналогичный период 2025 года.

Ущерб интересам государства и общества в этих делах составил более 25 миллионов гривен, из которых возмещено 2,7 миллиона гривен.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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