 Директору компании предъявлено подозрение в присвоении ₴1,3 млн, выделенных на установку светофоров в Николаеве

  • понедельник

    31 августа, 2026

  • 28.2°
    Ясное небо

    Николаев

  • 31 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 28.2° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 13:50, 31 августа, 2026

Директору компании предъявлено подозрение в присвоении ₴1,3 млн, выделенных на установку светофоров в Николаеве

У Миколаєві директору підприємства повідомили про підозру через закупівлю світлофорів. Ілюстративне фото НикВестиВ Николаеве директору предприятия сообщили о подозрении в связи с закупкой светофоров. Иллюстративное фото НикВести

Директору частного предприятия сообщили о подозрении в присвоении более 1,3 миллиона гривен бюджетных средств при поставке светофоров для Николаева.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый подписал документы о полном исполнении договоров с городским коммунальным предприятием, хотя оборудование было поставлено не в полном объеме.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

На основании этих актов предприятие получило деньги за непоставленные светофоры, чем нанесло ущерб городскому бюджету.

Действия руководителя квалифицировали по статьям о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и служебном подлоге.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 499,2 тысячи гривен и отстранил от должности.

Ранее, в июле, в суд уже направили обвинительный акт в отношении директора и ведущего юриста коммунального предприятия за растрату той же суммы при закупке светофоров.

Напомним, что за 2023 год в Николаеве заменили и изготовили почти две тысячи дорожных знаков. Специалисты уверяют, что их непригодность чаще всего обусловлена халатностью граждан, которые загрязняют и ломают знаки.

В частности, на пешеходных переходах по проспекту Центральному и улице Лягина были установлены новые дорожные знаки, однако всего за сутки один из них был сломан, а другой закрашен фломастером.

Как известно, в Ингульском районе Николаева планируется провести капитальный ремонт средств организации дорожного движения вдоль проспекта Богоявленского, включая восстановление тротуаров, установку новых светофоров и реконструкцию велодорожек.

Кроме того, в Николаеве будут внедрять новую разметку под названием «турбо-кольцо» или «турбо-карусель» на развязках с круговым движением.

Схема «турбо-кольцо» в Николаеве призвана ускорить движение автомобилей на развязках с круговым движением и уменьшить количество ДТП из-за недостаточной регламентации правил дорожного движения при движении по кольцу.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

Последние новости про: Николаев

В Николаеве обследовали 265 объектов бизнеса, поврежденных в результате обстрелов: как работает система компенсаций
Николаев получил пять автомобилей из Ганновера для коммунальных служб
В Николаевской области за неделю родилось 65 младенцев, среди них — двойня
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве завершили переработку обломков после обстрелов и готовы принимать строительный мусор из соседних общин

Алина Квитко
новости
В городском совете Николаева пообещали возобновить работу мобильного приложения «Контакт-центра» для обращений горожан

Дарина Мельничук
новости
В Николаеве разработали проекты восстановления только 2 из 10 домов

Юлия Бойченко
новости
В Николаеве смогут устанавливать дорожные камеры без согласования с полицией — Минразвития готовит изменения

Алина Квитко
новости
Грунтовую дорогу между двумя селами в Николаевской области хотят отремонтировать за ₴9,2 млн

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

В Николаевской области за неделю родилось 65 младенцев, среди них — двойня
Николаев получил пять автомобилей из Ганновера для коммунальных служб
В Николаеве обследовали 265 объектов бизнеса, поврежденных в результате обстрелов: как работает система компенсаций

В Николаеве разработали проекты восстановления только 2 из 10 домов

В Николаеве смогут устанавливать дорожные камеры без согласования с полицией

3 часа назад

Турция ведет переговоры с Украиной и Россией о создании нового зернового коридора

Главное сегодня