Директору компании предъявлено подозрение в присвоении ₴1,3 млн, выделенных на установку светофоров в Николаеве
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Директору частного предприятия сообщили о подозрении в присвоении более 1,3 миллиона гривен бюджетных средств при поставке светофоров для Николаева.
Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.
По данным следствия, подозреваемый подписал документы о полном исполнении договоров с городским коммунальным предприятием, хотя оборудование было поставлено не в полном объеме.
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На основании этих актов предприятие получило деньги за непоставленные светофоры, чем нанесло ущерб городскому бюджету.
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