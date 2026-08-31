Директору компании предъявлено подозрение в присвоении ₴1,3 млн, выделенных на установку светофоров в Николаеве

В Николаеве директору предприятия сообщили о подозрении в связи с закупкой светофоров. Иллюстративное фото НикВести

Директору частного предприятия сообщили о подозрении в присвоении более 1,3 миллиона гривен бюджетных средств при поставке светофоров для Николаева.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый подписал документы о полном исполнении договоров с городским коммунальным предприятием, хотя оборудование было поставлено не в полном объеме.

На основании этих актов предприятие получило деньги за непоставленные светофоры, чем нанесло ущерб городскому бюджету.

Действия руководителя квалифицировали по статьям о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и служебном подлоге.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 499,2 тысячи гривен и отстранил от должности.

Ранее, в июле, в суд уже направили обвинительный акт в отношении директора и ведущего юриста коммунального предприятия за растрату той же суммы при закупке светофоров.

Напомним, что за 2023 год в Николаеве заменили и изготовили почти две тысячи дорожных знаков. Специалисты уверяют, что их непригодность чаще всего обусловлена халатностью граждан, которые загрязняют и ломают знаки.

В частности, на пешеходных переходах по проспекту Центральному и улице Лягина были установлены новые дорожные знаки, однако всего за сутки один из них был сломан, а другой закрашен фломастером.

Как известно, в Ингульском районе Николаева планируется провести капитальный ремонт средств организации дорожного движения вдоль проспекта Богоявленского, включая восстановление тротуаров, установку новых светофоров и реконструкцию велодорожек.

Кроме того, в Николаеве будут внедрять новую разметку под названием «турбо-кольцо» или «турбо-карусель» на развязках с круговым движением.

Схема «турбо-кольцо» в Николаеве призвана ускорить движение автомобилей на развязках с круговым движением и уменьшить количество ДТП из-за недостаточной регламентации правил дорожного движения при движении по кольцу.