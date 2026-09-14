За неделю в Николаевской области родилось 66 детей

За неделю в Николаевской области родилось 67 детей. Иллюстративное фото: unsplash.com

В роддомах Николаевской области с 7 по 13 сентября на свет появились 66 детей.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, среди новорожденных: 39 девочек и 27 мальчиков.

Самый низкий вес при рождении — 2050 граммов — у младенца, родившегося в филиале КНП «Николаевская областная клиническая больница» Николаевского областного совета «Перинатальный центр».

По информации пресс-службы Николаевского городского совета, в областном центре с 4 по 11 сентября в родильных отделениях родились 36 детей. Среди них — 21 девочка и 15 мальчиков.

Ранее сообщалось, что в августе в Николаеве родилось 197 детей. Умерли 312 человек, то есть на 115 больше, чем появилось на свет.