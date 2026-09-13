 В августе в Николаеве родилось 197 детей, в том числе две двойни

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Главная Новости Общество 10:33, 13 сентября, 2026

В августе в Николаеве родилось 197 детей, в том числе две двойни

У серпні 197 дітей народилися у Миколаєві. Фото з відкритих джерелВ августе в Николаеве родились 197 детей. Фото из открытых источников

В августе в Николаеве родилось 197 детей. Умерло 312 человек, то есть на 115 больше, чем родилось.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания в исполкоме Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

Начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщила, что в августе в Николаеве родились 197 детей: 109 мальчиков и 88 девочек, в том числе две двойни. А всего с начала 2026 года в городе родилось 1 354 ребенка: 718 мальчиков, 636 девочек. Среди них 18 двоен.

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Однако смертность в августе превысила рождаемость. Начальник КП «Николаевская ритуальная служба» Сергей Василега отметил, что умерли 149 мужчин и 163 женщины — 312 человек. То есть на 115 больше, чем родилось.

Директор департамента по предоставлению административных услуг Владислав Белан добавил, что за прошлый месяц в Николаеве зарегистрировали место жительства 1140 жителей, а снялись с регистрации 1801. Среди них в связи со смертью — 695 человек.

Кроме того, он сообщил, что с начала года по 1 сентября в Николаеве зарегистрировались 6414 человек, снялись с регистрации 11 368, из которых 4 255 — в связи со смертью.

— И можно ещё привести одну цифру: по состоянию на 1 января 2026 года в городе Николаеве было зарегистрировано 391 368 человек. По состоянию на 1 сентября 2026 года зарегистрировано 388 766 человек, что чуть меньше, чем на полпроцента. Это стало традицией, — сказал Владислав Белан.

Напомним, за год количество внутренне перемещенных лиц в Николаеве выросло примерно на 2,5 тысячи человек. При этом почти 90% переселенцев, которые сейчас регистрируются в городе, прибывают из Херсона.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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