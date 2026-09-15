«Угроза жизни и здоровью», — горсовет Южноукраинска просит власть не закрывать родильные отделения в общинах

Южноукраинский городской совет обратился к руководству страны с просьбой сохранить родильные отделения. Фото: городской совет

Депутаты Южноукраинского городского совета обратились к главе Верховной Рады, премьер-министру Украины, министру здравоохранения Украины и главе Национальной службы здравоохранения. Они просят пересмотреть условия медицинской реформы и сохранить родильные отделения в территориальных общинах. Депутаты отметили, что в условиях войны закрытие таких отделений несет риски для жителей.

Такое решение Южноукраинский городской совет принял на сессии 10 сентября, пишут «НикВести».

Депутат Антонина Мартинко («Европейская солидарность») напомнила депутатам, что недавно в Южноукраинске на грани закрытия оказались родильное и детское отделения в больнице.

— Одна из причин, о которой говорит главный врач, — это то, что у нас нет достаточного количества родов, и в следующем году вообще поднимается вопрос, будет ли у нас этот пакет (НСЗУ — прим.). На сегодняшний день за полугодие мы якобы вышли на необходимый показатель, но сейчас количество родов сокращается, — отметила депутат.

Она предложила депутатам поддержать обращение к руководству Верховной Рады, Кабмина и НСЗУ, чтобы родильные отделения в общинах не закрывали. Аналогичное обращение депутаты обсуждали на сессии в июле, но не поддержали.

Южноукраинский горсовет обратился к руководству страны с просьбой сохранить родильные отделения. Фото: горсовет Южноукраинский горсовет обратился к руководству страны с просьбой сохранить родильные отделения. Фото: горсовет

Поэтому депутат вновь просила рассмотреть этот вопрос. В обращении депутаты подчеркнули, что из-за новых критериев заключения договоров с НСЗУ возник вопрос о закрытии родильных отделений и финансировании.

— Закрытие родильных отделений означает не только прекращение оказания акушерской помощи. Оно создает реальную угрозу жизни и здоровью женщин и новорожденных, которым придется преодолевать десятки километров до ближайшего родильного отделения. Хочу отметить, что у нас ближайшее — это Вознесенск. В условиях военного положения, воздушных тревог, разрушения инфраструктуры и транспортных ограничений это может привести к непоправимым последствиям, — зачитала обращение Антонина Мартинко.

В обращении предлагается пересмотреть критерии заключения договоров с Национальной службой здравоохранения. При этом следует учитывать не только количество родов, но и доступность медицинской помощи, удаленность от других родильных отделений, ситуацию с безопасностью и другие факторы.

— Считаем, что необходимо пересмотреть подход к финансированию медицинских услуг и обеспечению стабильной работы больниц, в частности путем пересмотра финансового обеспечения пакетов медицинских услуг в соответствии с их фактической себестоимостью. Применение гибких количественных критериев для заключения договоров с НСЗУ, ежегодная индексация тарифов, применение повышающих коэффициентов для учреждений здравоохранения в небольших общинах, — отметила депутат.

Городской совет Южноукраинска просит обеспечить возможность функционирования родильных отделений в крупных общинах, независимо от количества родов, внести изменения в программу медицинских гарантий, которые будут учитывать особенности общин с небольшим количеством населения.

На этот раз 23 депутата поддержали обращение.

Родильное отделение на грани закрытия

Напомним, что в Южноукраинской городской многопрофильной больнице главный врач Сергей Лупов отменил свой приказ о сокращении родильного и детского отделений.

Хотя ранее в Южноукраинске планировали с сентября сократить родильное и детское отделения из-за финансовых трудностей медицинского учреждения.

После того как приказ распространился в социальных сетях, ситуацию прокомментировал сам руководитель больницы Сергей Лупов. Он заявил, что решение связано не с желанием администрации сократить медицинскую помощь, а с последствиями медицинской реформы, демографической ситуацией и требованиями Национальной службы здоровья Украины.

Вместе с тем руководитель больницы Сергей Лупов отказался участвовать в работе специально созданной группы по поиску путей выхода из кризиса в больнице.

Кроме того, больница просит списать 8,6 миллиона гривен финансовой помощи, полученной от общины на возвратной основе.