 «Угроза жизни и здоровью», — горсовет Южноукраинска просит власть не закрывать родильные отделения в общинах

  • вторник

    15 сентября, 2026

  • 20.4°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 15 сентября , 2026 вторник

  • Николаев • 20.4° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 17:05, 15 сентября, 2026

«Угроза жизни и здоровью», — горсовет Южноукраинска просит власть не закрывать родильные отделения в общинах

Південноукраїнська міськрада звернулася до керівництва країни для збереження пологових відділень. Фото: міськрадаЮжноукраинский городской совет обратился к руководству страны с просьбой сохранить родильные отделения. Фото: городской совет

Депутаты Южноукраинского городского совета обратились к главе Верховной Рады, премьер-министру Украины, министру здравоохранения Украины и главе Национальной службы здравоохранения. Они просят пересмотреть условия медицинской реформы и сохранить родильные отделения в территориальных общинах. Депутаты отметили, что в условиях войны закрытие таких отделений несет риски для жителей.

Такое решение Южноукраинский городской совет принял на сессии 10 сентября, пишут «НикВести».

Депутат Антонина Мартинко («Европейская солидарность») напомнила депутатам, что недавно в Южноукраинске на грани закрытия оказались родильное и детское отделения в больнице.

— Одна из причин, о которой говорит главный врач, — это то, что у нас нет достаточного количества родов, и в следующем году вообще поднимается вопрос, будет ли у нас этот пакет (НСЗУ — прим.). На сегодняшний день за полугодие мы якобы вышли на необходимый показатель, но сейчас количество родов сокращается, — отметила депутат.

Она предложила депутатам поддержать обращение к руководству Верховной Рады, Кабмина и НСЗУ, чтобы родильные отделения в общинах не закрывали. Аналогичное обращение депутаты обсуждали на сессии в июле, но не поддержали.

Південноукраїнська міськрада звернулася до керівництва країни для збереження пологових відділень. Фото: міськрадаЮжноукраинский горсовет обратился к руководству страны с просьбой сохранить родильные отделения. Фото: горсовет
Південноукраїнська міськрада звернулася до керівництва країни для збереження пологових відділень. Фото: міськрадаЮжноукраинский горсовет обратился к руководству страны с просьбой сохранить родильные отделения. Фото: горсовет

Поэтому депутат вновь просила рассмотреть этот вопрос. В обращении депутаты подчеркнули, что из-за новых критериев заключения договоров с НСЗУ возник вопрос о закрытии родильных отделений и финансировании.

— Закрытие родильных отделений означает не только прекращение оказания акушерской помощи. Оно создает реальную угрозу жизни и здоровью женщин и новорожденных, которым придется преодолевать десятки километров до ближайшего родильного отделения. Хочу отметить, что у нас ближайшее — это Вознесенск. В условиях военного положения, воздушных тревог, разрушения инфраструктуры и транспортных ограничений это может привести к непоправимым последствиям, — зачитала обращение Антонина Мартинко.

В обращении предлагается пересмотреть критерии заключения договоров с Национальной службой здравоохранения. При этом следует учитывать не только количество родов, но и доступность медицинской помощи, удаленность от других родильных отделений, ситуацию с безопасностью и другие факторы.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

— Считаем, что необходимо пересмотреть подход к финансированию медицинских услуг и обеспечению стабильной работы больниц, в частности путем пересмотра финансового обеспечения пакетов медицинских услуг в соответствии с их фактической себестоимостью. Применение гибких количественных критериев для заключения договоров с НСЗУ, ежегодная индексация тарифов, применение повышающих коэффициентов для учреждений здравоохранения в небольших общинах, — отметила депутат.

Городской совет Южноукраинска просит обеспечить возможность функционирования родильных отделений в крупных общинах, независимо от количества родов, внести изменения в программу медицинских гарантий, которые будут учитывать особенности общин с небольшим количеством населения.

На этот раз 23 депутата поддержали обращение.

Родильное отделение на грани закрытия

Напомним, что в Южноукраинской городской многопрофильной больнице главный врач Сергей Лупов отменил свой приказ о сокращении родильного и детского отделений.

Хотя ранее в Южноукраинске планировали с сентября сократить родильное и детское отделения из-за финансовых трудностей медицинского учреждения.

После того как приказ распространился в социальных сетях, ситуацию прокомментировал сам руководитель больницы Сергей Лупов. Он заявил, что решение связано не с желанием администрации сократить медицинскую помощь, а с последствиями медицинской реформы, демографической ситуацией и требованиями Национальной службы здоровья Украины.

Вместе с тем руководитель больницы Сергей Лупов отказался участвовать в работе специально созданной группы по поиску путей выхода из кризиса в больнице.

Кроме того, больница просит списать 8,6 миллиона гривен финансовой помощи, полученной от общины на возвратной основе.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Медицина

В Украине может возникнуть дефицит лекарств: в некоторых аптеках запасов хватит на 2–3 недели
СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи поддельного препарата для похудения — обыски прошли и в Николаеве
На Николаевщине зарегистрирован первый случай гриппа А этой осенью
Реклама
Читайте также:
новости
Верховная Рада уволила генерального прокурора Кравченко

Юлия Лукьяненко
новости
Сенкевич поручил как можно скорее подготовить участки под модульные дома для переселенцев в Николаеве

Алена Коханчук
новости
Подростки собираются в аварийном здании под Николаевом, несмотря на запрет

Юлия Лукьяненко
новости
В Еланце депутаты отложили вопрос проектирования сетей для подвода воды

Алена Коханчук
новости
Николаев из-за удержания «военного» НДФЛ за три года недополучит около ₴9 млрд, — Сенкевич

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Медицина

На Николаевщине зарегистрирован первый случай гриппа А этой осенью
СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи поддельного препарата для похудения — обыски прошли и в Николаеве
В Украине может возникнуть дефицит лекарств: в некоторых аптеках запасов хватит на 2–3 недели

Монтавон ушла из наблюдательного совета водоканала: обязательное декларирование создало риски для её семьи

Начальнику полигона ТБО в Николаеве вручили уведомление о подозрении в связи с загрязнением воздуха: ущерб — более ₴700 тыс.

5 часов назад

Подростки собираются в аварийном здании под Николаевом, несмотря на запрет

Главное сегодня