Начальнику полигона ТБО в Николаеве вручили уведомление о подозрении в связи с загрязнением воздуха: ущерб — более ₴700 тыс.
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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В Николаеве начальнику полигона твёрдых бытовых отходов вручили уведомление о подозрении в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей и загрязнением атмосферного воздуха. Из-за длительного горения мусора ущерб окружающей среде мог превысить 700 тысяч гривен.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.
Уведомление о подозрении было вручено 49-летнему руководителю городского полигона коммунального предприятия «Николаевкоммутранс».
Следствие отмечает, что в сентябре 2023 года на территории полигона площадью около 3 тысяч квадратных метров длительное время горели твердые бытовые отходы. Пожар в течение нескольких часов ликвидировали спасатели. В результате горения в атмосферный воздух попало сверхнормативное количество загрязняющих веществ.
По данным «НикВисти», речь идет о Павле Прямкове. Предварительно установлено, что отходы собирали, перевозили, сортировали и перерабатывали без необходимых разрешительных и учетных документов. Эти работы проводились на территории городского полигона твердых бытовых отходов в пределах села Великая Корениха.
Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа оценили нанесенный окружающей среде ущерб в более чем 700 тысяч гривен. Размер ущерба также подтвердила инженерно-экологическая экспертиза, назначенная в рамках расследования.
Мужчине вручено подозрение по части 1 статьи 241 и части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — за загрязнение атмосферного воздуха в результате нарушения специальных правил и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, что срок эксплуатации городского полигона твёрдых бытовых отходов продлён до 1 июля 2031 года. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с профильными институтами.
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