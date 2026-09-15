Начальнику полигона ТБО в Николаеве вручили уведомление о подозрении в связи с загрязнением воздуха: ущерб — более ₴700 тыс.

Действующий полигон ТБО под Николаевом. Фото для иллюстрации из архива НикВести

В Николаеве начальнику полигона твёрдых бытовых отходов вручили уведомление о подозрении в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей и загрязнением атмосферного воздуха. Из-за длительного горения мусора ущерб окружающей среде мог превысить 700 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Уведомление о подозрении было вручено 49-летнему руководителю городского полигона коммунального предприятия «Николаевкоммутранс».

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Следствие отмечает, что в сентябре 2023 года на территории полигона площадью около 3 тысяч квадратных метров длительное время горели твердые бытовые отходы. Пожар в течение нескольких часов ликвидировали спасатели. В результате горения в атмосферный воздух попало сверхнормативное количество загрязняющих веществ.

По данным «НикВисти», речь идет о Павле Прямкове. Предварительно установлено, что отходы собирали, перевозили, сортировали и перерабатывали без необходимых разрешительных и учетных документов. Эти работы проводились на территории городского полигона твердых бытовых отходов в пределах села Великая Корениха.

Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа оценили нанесенный окружающей среде ущерб в более чем 700 тысяч гривен. Размер ущерба также подтвердила инженерно-экологическая экспертиза, назначенная в рамках расследования.

Мужчине вручено подозрение по части 1 статьи 241 и части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины — за загрязнение атмосферного воздуха в результате нарушения специальных правил и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, что срок эксплуатации городского полигона твёрдых бытовых отходов продлён до 1 июля 2031 года. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с профильными институтами.