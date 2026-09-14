Николаевские акробаты заняли призовые места на Кубке Украины
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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С 9 по 12 сентября в Николаеве проходил Кубок Украины среди взрослых по прыжкам на акробатической дорожке.
Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета.
В общекомандном зачете команда Николаевской области-1 заняла второе место, а команда Николаевской области-2 — третье.
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В командном зачете среди мужчин победу одержала команда Николаевской области-1. В её состав вошли Дмитрий Негров, Ярослав Егоров, Валентин Святинчук и Константин Чудаков.
Второе место среди мужских команд заняла команда Николаевской области-2. За нее выступали Андрей Дьяченко, Алексей Друцкий, Иван Павленко и Михаил Святинчук.
Среди женских команд третье место заняла команда Николаевской области-1. Её представляли София Богза, София Циолковская, Маргарита Ягольник и Милана Кислица.
В индивидуальном зачете среди мужчин Кубок Украины завоевал Валентин Святинчук. Серебряную награду получил Константин Чудаков.
Подготовили спортсменов заслуженный тренер Украины Виктор Семенуха, старший тренер-преподаватель Дарья Алексеева, а также тренеры-преподаватели Виктория Карпенко и Ольга Циолковская.
Также 9–12 сентября в Николаеве состоялись Открытые всеукраинские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке среди возрастных групп.
В категории U12 среди юношей второе место занял Матвей Кукурудзяк. Среди девушек в категории U10 серебряную награду получила Вера Афонина.
К соревнованиям спортсменов подготовили Дарья Алексеева и Ольга Циолковская.
Ранее сообщалось, что спортсмены из Николаева стали чемпионами открытых всеукраинских соревнований по прыжкам на акробатической дорожке «Мемориал Константина Венгеля», которые проходили в столице.
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