В Николаеве планируют построить новую скейт-площадку возле Могилянки

Отремонтированный скейтпарк на Херсонском шоссе. Фото: страница Евгения Королькова в Facebook

В Николаеве планируют обустроить новую скейтплощадку при поддержке международных партнеров. Предварительно для нее определили место в Адмиралтейском сквере рядом с Черноморским национальным университетом.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный во время аппаратного совещания 7 сентября, пишут «НикВести».

По его словам, в июне городские власти направили международным партнерам письмо с предложением об обустройстве скейтплощадки. Основным партнером в этом вопросе является французский город Монпелье, где работает большой скейтпарк.

В июне в Николаев приезжала делегация из Монпелье. Представители города осмотрели предложенные локации и предварительно согласовали место в Адмиральском сквере.

В то же время окончательного решения о финансировании проекта пока нет.

— Предварительные схемы уже разработаны при участии департамента архитектуры. Если Монпелье согласится, то это будет хорошо, — отметил директор департамента городского хозяйства.

Мэр Александр Сенкевич поручил оставить вопрос на контроле еще на месяц, чтобы дождаться ответа партнеров по поводу финансирования.

Напомним, в июне 2026 года стало известно, что скейтпарк возле спорткомплекса «Надежда» в Николаеве предлагают перенести: он находится в частной собственности, а банк наложил арест из-за кредита владельца, поэтому новую площадку хотят обустроить на территории бывших теннисных кортов.



Ранее, в мае 2026 года, в городе уже отремонтировали скейтпарк на Херсонском шоссе, восстановив основные элементы для катания.



А ещё в апреле 2026 года шла речь о том, что скейтплощадку в парке Победы планируют отремонтировать, однако на это не хватало финансирования — об этом во время прямого эфира сообщил директор КУ «Центральный городской стадион» Вячеслав Мисаренко.