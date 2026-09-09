В Николаеве планируют построить новую скейт-площадку возле Могилянки
-
- Алена КоханчукРепортер
-
-
В Николаеве планируют обустроить новую скейтплощадку при поддержке международных партнеров. Предварительно для нее определили место в Адмиралтейском сквере рядом с Черноморским национальным университетом.
Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный во время аппаратного совещания 7 сентября, пишут «НикВести».
По его словам, в июне городские власти направили международным партнерам письмо с предложением об обустройстве скейтплощадки. Основным партнером в этом вопросе является французский город Монпелье, где работает большой скейтпарк.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
В июне в Николаев приезжала делегация из Монпелье. Представители города осмотрели предложенные локации и предварительно согласовали место в Адмиральском сквере.
В то же время окончательного решения о финансировании проекта пока нет.
— Предварительные схемы уже разработаны при участии департамента архитектуры. Если Монпелье согласится, то это будет хорошо, — отметил директор департамента городского хозяйства.
Мэр Александр Сенкевич поручил оставить вопрос на контроле еще на месяц, чтобы дождаться ответа партнеров по поводу финансирования.
Напомним, в июне 2026 года стало известно, что скейтпарк возле спорткомплекса «Надежда» в Николаеве предлагают перенести: он находится в частной собственности, а банк наложил арест из-за кредита владельца, поэтому новую площадку хотят обустроить на территории бывших теннисных кортов.
Ранее, в мае 2026 года, в городе уже отремонтировали скейтпарк на Херсонском шоссе, восстановив основные элементы для катания.
А ещё в апреле 2026 года шла речь о том, что скейтплощадку в парке Победы планируют отремонтировать, однако на это не хватало финансирования — об этом во время прямого эфира сообщил директор КУ «Центральный городской стадион» Вячеслав Мисаренко.
Последние новости про: Спорт
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести