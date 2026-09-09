 В Николаеве планируют построить новую скейт-площадку возле Могилянки

  • среда

    9 сентября, 2026

  • 21°
    Ясное небо

    Николаев

  • 9 сентября , 2026 среда

  • Николаев • 21° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 10:12, 09 сентября, 2026

В Николаеве планируют построить новую скейт-площадку возле Могилянки

Відремонтований скейтпарк на Херсонському шоссе. Фото: Facebook-сторінка Євгена КорольковаОтремонтированный скейтпарк на Херсонском шоссе. Фото: страница Евгения Королькова в Facebook

В Николаеве планируют обустроить новую скейтплощадку при поддержке международных партнеров. Предварительно для нее определили место в Адмиралтейском сквере рядом с Черноморским национальным университетом.

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Дмитрий Бездольный во время аппаратного совещания 7 сентября, пишут «НикВести».

По его словам, в июне городские власти направили международным партнерам письмо с предложением об обустройстве скейтплощадки. Основным партнером в этом вопросе является французский город Монпелье, где работает большой скейтпарк.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В июне в Николаев приезжала делегация из Монпелье. Представители города осмотрели предложенные локации и предварительно согласовали место в Адмиральском сквере.

В то же время окончательного решения о финансировании проекта пока нет.

— Предварительные схемы уже разработаны при участии департамента архитектуры. Если Монпелье согласится, то это будет хорошо, — отметил директор департамента городского хозяйства.

Мэр Александр Сенкевич поручил оставить вопрос на контроле еще на месяц, чтобы дождаться ответа партнеров по поводу финансирования.

Напомним, в июне 2026 года стало известно, что скейтпарк возле спорткомплекса «Надежда» в Николаеве предлагают перенести: он находится в частной собственности, а банк наложил арест из-за кредита владельца, поэтому новую площадку хотят обустроить на территории бывших теннисных кортов.

Ранее, в мае 2026 года, в городе уже отремонтировали скейтпарк на Херсонском шоссе, восстановив основные элементы для катания.

А ещё в апреле 2026 года шла речь о том, что скейтплощадку в парке Победы планируют отремонтировать, однако на это не хватало финансирования — об этом во время прямого эфира сообщил директор КУ «Центральный городской стадион» Вячеслав Мисаренко.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Спорт

Украинец впервые в истории выиграл гонку в Региональной Формуле
Николаевский ветеран завоевал две награды на всеукраинском турнире «Карпатский вызов»
Спортсмен из Херсона завоевал две медали на международных соревнованиях
Реклама
Читайте также:
новости
Жена военнослужащего рассказала о трудностях с арендой жилья в Николаеве

Юлия Бойченко
новости
В Николаеве вечером пропал свет: причину отключения выясняют

Юлия Бойченко
новости
В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике

Юлия Бойченко
новости
Николаев передаст ₴100 тыс. области на проект реконструкции роддома №3, где планируют создать перинатальный центр

Юлия Лукьяненко
новости
В колледжах Николаевской области планируется создать наблюдательные советы

Дарина Мельничук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Спорт

Спортсмен из Херсона завоевал две медали на международных соревнованиях
Николаевский ветеран завоевал две награды на всеукраинском турнире «Карпатский вызов»
Украинец впервые в истории выиграл гонку в Региональной Формуле

Торговый центр, почтовый терминал, жилые дома и кафе пострадали в результате атаки на Николаев; есть погибшие и раненые

Мария Хамицевич

Жена военнослужащего рассказала о трудностях с арендой жилья в Николаеве

В Николаевской области россияне били FPV-дронами, КАБами и «Шахедами», повреждены дома и энергообъекты