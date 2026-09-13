 Четыре грузовика на Николаевщине пытались объехать весовой комплекс — один начал сбрасывать зерно на дорогу

  • воскресенье

    13 сентября, 2026

  • 25.1°
    Пасмурно

    Николаев

  • 13 сентября , 2026 воскресенье

  • Николаев • 25.1° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 15:20, 13 сентября, 2026

Четыре грузовика на Николаевщине пытались объехать весовой комплекс — один начал сбрасывать зерно на дорогу

Водій висипав зерно з перевантаженої вантажівки на Миколаївщині. Фото: УкртрансбезпекаВодитель высыпал зерно из перегруженного грузовика в Николаевской области. Фото: «Укртрансбезопасность»

Четыре грузовика MAN в Николаевской области пытались объехать комплекс автоматического взвешивания в движении WIM-52. В ходе проверки у транспорта зафиксировали превышение допустимой массы.

Об этом сообщили в «Укртрансбезопасности».

Инспекторы «Укртрансбезопасности» совместно с полицией проверили автомобили. Водителям предложили проехать до ближайшего пункта габаритно-весового контроля. Там у всех четырех грузовиков зафиксировали превышение общей массы — от 10% до 40%.

Реклама

Кроме того, во время проверки у двух водителей не было необходимых для перевозки документов. Один из водителей пытался избежать от ответственности за перегруженный грузовик. Он начал выгружать часть груза на дорогу. Полицейские составили на него административный протокол.

До устранения нарушений все грузовики заблокировали. Им разрешили ехать только после перегрузки избыточного груза и повторного взвешивания. Общая сумма штрафа за выявленные нарушения составляет 238 тысяч гривен.

Напомним, летом в Николаеве ограничивали движение грузовиков днем из-за жары. Некоторые автомобили могли двигаться и днем.

Полиция отчиталась о контроле за соблюдением сезонных температурных ограничений для большегрузного транспорта, действующих во время жары.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
Реклама
Читайте также:
новости
На 6-й Слободской улице в Николаеве, где ведётся расширение дороги, планируется удалить 22 высохших тополя

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаеве открылось новое театральное пространство «Свободная сцена»

Алена Коханчук
новости
В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева

Алина Квитко
новости
Мэр Николаева поженил пару в День города

Алина Квитко
новости
Жираф в шляпе и медведь с булавой: в Николаеве выпустили марки, посвященные 125-летию зоопарка

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

После обстрела часть Николаева осталась без электричества, ещё в двух районах свет по графику

В августе в Николаеве родилось 197 детей, в том числе две двойни

4 часа назад

В Николаеве открылось новое театральное пространство «Свободная сцена»

Главное сегодня