Четыре грузовика на Николаевщине пытались объехать весовой комплекс — один начал сбрасывать зерно на дорогу

Водитель высыпал зерно из перегруженного грузовика в Николаевской области. Фото: «Укртрансбезопасность»

Четыре грузовика MAN в Николаевской области пытались объехать комплекс автоматического взвешивания в движении WIM-52. В ходе проверки у транспорта зафиксировали превышение допустимой массы.

Об этом сообщили в «Укртрансбезопасности».

Инспекторы «Укртрансбезопасности» совместно с полицией проверили автомобили. Водителям предложили проехать до ближайшего пункта габаритно-весового контроля. Там у всех четырех грузовиков зафиксировали превышение общей массы — от 10% до 40%.

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Кроме того, во время проверки у двух водителей не было необходимых для перевозки документов. Один из водителей пытался избежать от ответственности за перегруженный грузовик. Он начал выгружать часть груза на дорогу. Полицейские составили на него административный протокол.

До устранения нарушений все грузовики заблокировали. Им разрешили ехать только после перегрузки избыточного груза и повторного взвешивания. Общая сумма штрафа за выявленные нарушения составляет 238 тысяч гривен.

Напомним, летом в Николаеве ограничивали движение грузовиков днем из-за жары. Некоторые автомобили могли двигаться и днем.

Полиция отчиталась о контроле за соблюдением сезонных температурных ограничений для большегрузного транспорта, действующих во время жары.