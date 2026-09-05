В «Эпицентре» рассказали, как весь день под обстрелами пытались спасти магазин в Николаеве

В «Эпицентре» рассказали, как сотрудники почти сутки пытались спасти ТЦ в Николаеве. Фото: Эпицентр

Сотрудники николаевского «Эпицентра» почти сутки пытались спасти торговый центр после российской атаки. Пока по зданию продолжали наносить удары беспилотниками, десять сотрудников несколько раз возвращались в горящий магазин и собственноручно тушили пожары.

Подробную историю того, что происходило внутри торгового центра во время атаки, опубликовали на странице «Эпицентра».

По информации компании, за сутки по объекту было шесть попаданий, а к тушению пожара присоединились десять её сотрудников. Когда началась атака, работники сначала укрыли в убежищах всех сотрудников и посетителей. Когда непосредственная опасность миновала, десять сотрудников вернулись в торговый центр, чтобы бороться с пожарами.

Россияне обстреляли «Эпицентр» в Николаеве 4 сентября. Фото: ГСЧС

После первого попадания загорелась центральная часть «Эпицентра». Заместитель директора Вадим Ларионов поднялся на крышу и начал тушить огонь. В это же время внутри торгового центра работали сотрудники службы безопасности во главе с Сергеем Адабиром. Им удалось потушить пожар.

— Почти сутки мы боролись за наш торговый центр в Николаеве. 10 наших ребят, сотрудников компании, собственными руками потушили четыре пожара подряд. Поднимались на крышу. Заходили внутрь охваченного огнем здания. Перекрывали поврежденные трубы. Спасали технику. Прятались от террористов — и снова возвращались к огню.



Когда началась атака, они укрыли в убежищах весь персонал и посетителей. Дождались, пока опасность минет, — и пошли спасать здание, которое считают своим вторым домом.



Они почти спасли торговый центр. Почти. Но россияне были нацелены на его уничтожение. Шесть попаданий. За одни сутки. В один торговый центр. Потому что враг даже не понимает, что «Эпицентры» — это обычные торговые центры. Место для покупок. Он считает нас логистическими комплексами, — так описали этот день в «Эпицентре».

Россияне поразили «Эпицентр» в Николаеве 4 сентября. Фото: архив «НикВести»

Однако примерно в 18:00 по торговому центру снова нанесли удар — на этот раз два удара подряд.

— И снова наши люди идут к огню, даже не дожидаясь ГСЧС. Начальник десятого отдела Владислав Шаповалов тушит уличную площадку и всё, что горит снаружи. Вадим Ларионов — фасад. К ним присоединяются спасатели. Они снова тушат пожар, — отметили в компании.

Следующий удар пришелся на район Мебельного центра. Там сработала система пожаротушения. Около 20:00, после четырёх ударов, основные очаги пожара были потушены, а внутри оставалось лишь тление.

Реклама

— Мы почти спасли торговый центр. Почти, — отметили в компании.

Но после этого произошел еще один удар. Беспилотник попал в склад «Центра мебели».

— Около восьми вечера, после четырёх попаданий, торговый центр практически спасён. Осталось лишь тление. А потом прилетает ещё один «шахед» — падает. Но следующий попадает в цель. Попадает в склад Мебельного центра, — рассказали в компании.

В этот момент над городом продолжали находиться ещё два дрона. Из-за угрозы нового удара работники и спасатели были вынуждены укрыться. Вернуться к месту пожара они смогли лишь примерно через полчаса.

Этого времени хватило, чтобы огонь распространился на значительную часть торгового центра.

Россияне нанесли удар по «Эпицентру» в Николаеве 4 сентября. Фото: ГСЧС

По данным «Эпицентра», загорелось около 42 тысяч квадратных метров. Из-за сильного ветра пламя быстро проникло вглубь здания. Когда работники и спасатели смогли снова подойти к очагу возгорания, огонь уже был настолько сильным, что начали разрушаться конструкции.

Директор торгового центра Александр Дмитришин считает, что без последнего попадания здание ещё можно было спасти.

— Если бы не последний удар, мы бы спасли торговый центр. Мы действительно очень старались, — сказал Александр Дмитришин.

Россияне поразили «Эпицентр» в Николаеве 4 сентября. Фото: ГСЧС

В николаевском «Эпицентре» работали 520 человек. Часть из них уже теряла работу из-за уничтожения торговых центров компании в Херсоне, Запорожье, Одессе. Теперь они снова остались без рабочих мест.

Одной из сотрудниц, которая на следующее утро приехала к разрушенному «Эпицентру», была Юлия Малюта. Она работала здесь полтора года. Накануне оставалась на работе до полуночи. У женщины трое детей. Самому младшему ребенку всего пять лет.

— Я не знаю, что мне теперь делать, честно. Я осталась без работы. У меня трое детей. Один ребёнок ещё совсем маленький — ему всего пять лет. Я смотрю на всё это и просто плачу, — рассказала она.

По её словам, коллектив давно стал для неё гораздо больше, чем просто сотрудники.

— Это была наша жизнь. Для нас это была вторая семья. Мы все поддерживали друг друга, были как одна семья. А теперь очень много людей остались без работы, — говорит Юлия Малюта.

Россияне нанесли удар по «Эпицентру» в Николаеве 4 сентября. Фото: ГСЧС

В «Эпицентре» отмечают, что российская атака уничтожила не просто торговые площади. Вместе со зданием люди потеряли место, где работали годами, коллектив и привычную жизнь.

— Для прифронтового Николаева этот «Эпицентр» был гораздо больше, чем просто магазин. Сюда приходили семьями. Здесь гуляли с детьми, покупали необходимое, пили кофе, заряжали телефоны. Сюда приезжали даже из Херсона. Это было одно из немногих мест, где посреди войны люди ещё могли почувствовать обычную жизнь. Сегодня на его месте — пепел, — подчеркнули в строительной компании.

Но именно работников, которые почти сутки возвращались к огню, в «Эпицентре» называют главными героями этой истории.

— А рядом стоят наши люди. Те, кто почти сутки боролся за свой «Эпицентр». Вадим Ларионов. Сергей Адабир. Владислав Шаповалов. И их коллеги, которые были рядом. Мы хотим, чтобы вы знали их имена. Потому что сегодня, глядя на то, что осталось от нашего торгового центра, мы особенно остро понимаем: «Эпицентр» — это не стены. «Эпицентр» — это люди, — говорится в опубликованной компанией истории.

4 сентября россияне несколько раз атаковали Николаевскую область

В Николаеве российские дроны атаковали «Эпицентр». После повторных ударов в торговом центре возникли пожары, здание получило значительные повреждения. Пострадали 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Также россияне нанесли удар по Куцурубской общине. В Дмитровке повреждена крыша частного дома, пострадал 57-летний мужчина.

Рядом с «Эпицентром» расположен Николаевский зоопарк. По словам его директора Владимира Топчия, животные не пострадали — во время атаки они находились в закрытых помещениях.