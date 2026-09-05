 В Николаевской области российский дрон днём атаковал грузовик — погиб 40-летний водитель

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Главная Новости Инциденты 12:30, 05 сентября, 2026

В Николаевской области российский дрон днём атаковал грузовик — погиб 40-летний водитель

На Миколаївщині внаслідок атаки загинув водій вантажівки, ще двоє людей постраждали. Фото: архів НикВестиВ Николаевской области в результате атаки погиб водитель грузовика, ещё двое человек пострадали. Фото: архив НикВести

5 сентября днём российские войска атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников. В Галициновской общине дрон попал в грузовик — погиб 40-летний водитель. Ещё двое мужчин пострадали в Кривоозерской общине.

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

По его словам, враг направил БПЛА типа «Shahed-238» на грузовой автомобиль в Галициновской общине. В результате атаки погиб 40-летний водитель.

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Также российский беспилотник атаковал Кривоозерскую общину. Там пострадали двое мужчин в возрасте 54 и 61 года.

Одного из них госпитализировали. Его состояние — средней тяжести. Второй мужчина будет лечиться амбулаторно. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь.

Еще один удар россияне нанесли по Николаеву. По предварительным данным, повреждены пять грузовых автомобилей и два троллейбуса. Пострадавших нет.

4 сентября россияне несколько раз атаковали Николаевскую область

В Николаеве российские дроны атаковали «Эпицентр». После повторных ударов в торговом центре возникли пожары, здание получило значительные повреждения. Пострадали 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

Также россияне нанесли удар по Куцурубской общине. В Дмитровке повреждена крыша частного дома, пострадал 57-летний мужчина.

Рядом с «Эпицентром» расположен Николаевский зоопарк. По словам его директора Владимира Топчия, животные не пострадали — во время атаки они находились в закрытых помещениях.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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