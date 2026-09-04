 «Мусор разносится по всей улице», — жительница Николаева просит оградить территорию, где постоянно устраивают свалку

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Главная Новости Общество 19:37, 04 сентября, 2026

«Мусор разносится по всей улице», — жительница Николаева просит оградить территорию, где постоянно устраивают свалку

Миколаївці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище і просять огородити територію. Фото: Тетяна РоманчукЖители Николаева пожаловались на стихийную свалку и просят оградить территорию. Фото: Татьяна Романчук

В Николаеве на углу улиц 6-й Слободской и Севастопольской постоянно скапливается мусор и другие отходы, которые разносится по улице. Жители просят оградить территорию, чтобы там больше не складывали мусор.

Об этом написала в группе Contact center при Николаевском городском совете Татьяна Романчук.

Автор сообщения отметила, что в указанном месте постоянно скапливается бытовой мусор.

«Из-за отсутствия надлежащего ограждения и наличия мусорных баков напротив мусор разносится ветром по прилегающей территории и всей улице, что создает антисанитарные условия, неприятный запах и загрязняет окружающую среду», — написала Татьяна Романчук.

Она просила не просто убрать мусор, но и установить ограждение, чтобы в дальнейшем люди не могли складывать отходы на этой территории, а также проконтролировать это.

Миколаївці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище і просять огородити територію. Фото: Тетяна РоманчукЖители Николаева пожаловались на стихийную свалку и просят оградить территорию. Фото: Татьяна Романчук
Миколаївці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище і просять огородити територію. Фото: Тетяна РоманчукЖители Николаева пожаловались на стихийную свалку и просят оградить территорию. Фото: Татьяна Романчук

Администрация Ингульского района в комментариях сообщила, что стихийную свалку убрали. Вместе с тем сообщили, что уже неоднократно разговаривали с жителями и ограждали территорию сигнальной лентой.

«Сотрудники районной администрации неоднократно на указанном месте, в том числе 4 сентября, разъясняли жителям необходимость недопущения создания мусорных свалков. Составлены административные протоколы, территория ограждалась сигнальной лентой с предупреждением», — сообщили в администрации.

Інгульська адміністрація відзвітувала, що сміття прибрали. Фото адміністрації районуИнгульская администрация сообщила, что мусор убрали. Фото администрации района

Напомним, жители Николаева неоднократно сообщают о стихийных свалках. В июле в Ингульском районе их убрали на пр. Богоявленском, в августе — на 9-й Поздольной.

Также в микрорайоне Терновка в Николаеве возле гнезда, где живут три аиста, обнаружили стихийную свалку — в администрации Центрального района должны были проверить, есть ли у жителей прилегающих улиц договоры на вывоз отходов.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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