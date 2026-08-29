 В Николаеве на 12-й Поздольной ликвидировали стихийную свалку

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Главная Новости Общество 3:14, 29 августа, 2026

В Николаеве на 12-й Поздольной ликвидировали стихийную свалку

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекціяВ Николаеве ликвидировали свалку. Фото: Государственная экологическая инспекция

В Николаеве на улице 12 Подольской ликвидировали стихийную свалку, образовавшуюся в результате незаконного складирования тары и бытовых отходов.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

В ходе осмотра территории экоинспекторы обнаружили большое количество пластиковых ящиков для овощей, полиэтилена и сухих растительных остатков.

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекціяВ Николаеве ликвидировали свалку. Фото: Государственная экологическая инспекция

Поскольку ликвидация таких свалок входит в полномочия органов местного самоуправления, материалы передали в администрацию Ингульского района.

Районные чиновники установили личность лица, загрязнявшего прилегающую территорию, и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по статье 152 КУоАП. В настоящее время мусор полностью убран, а участок приведён в порядок.

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалище. Фото Державна екологічна інспекціяВ Николаеве ликвидировали свалку. Фото Государственной экологической инспекции

Напомним, в августе 2026 года жители дома по адресу Озерная, 13 в микрорайоне Намыв пожаловались на переполненные мусорные контейнеры в своем дворе. По словам жителей, контейнеры быстро заполняются не только из-за бытового мусора жильцов, но и из-за отходов, которые туда выбрасывают торговцы и работники соседнего рынка. Жители просили перенести место сбора мусора в другое место.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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