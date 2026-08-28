 На Намыве жители пожаловались, что торговцы с рынка выносят мусор в их двор

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Главная Новости Общество 9:33, 28 августа, 2026

На Намыве жители пожаловались, что торговцы с рынка выносят мусор в их двор

На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. Фото: НикВестиВ Намыве мусорные баки постоянно переполнены: жители винят в этом рынок. Фото: НикВести

В микрорайоне Намыв жители дома на Озерной, 13 жалуются на переполненные мусорные контейнеры и просят перенести их из двора. По словам жителей, после вывоза мусора контейнеры быстро снова наполняются, значительную часть отходов туда выбрасывают торговцы и работники соседнего рынка.

В КП «Николаевкоммунтранс» в комментарии «НикВести» отметили, что готовы перенести контейнеры, однако для этого требуется согласование с Заводской администрацией.

На эту проблему житель дома Александр Малицкий неоднократно обращал внимание через городской Contact Center. В своих обращениях он просит перенести контейнеры со двора дома на асфальтированный участок между домами №13 и №15.

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— Перенесите мусорные контейнеры из двора дома по улице Озерная, 13, где организована свалка для торговцев рынка и магазинов. Есть асфальтированное место между домами на улице Озерная, 13 и 15. Жителям невозможно выбросить мусор после работы. Контейнеры мгновенно заполняются после вывоза, — писал Александр Малицкий.

По его словам, контейнеры очень быстро заполняются после вывоза мусора. Мужчина утверждает, что ими пользуются не только жители близлежащих домов, но и торговцы с рынка и из магазинов.

— Жителям невозможно выбросить мусор после работы. Контейнеры мгновенно заполняются после вывоза, — говорится в одном из обращений.

24 августа житель вновь опубликовал жалобу, отметив, что во дворе образуется фактическая свалка.

— День Независимости во дворе дома № 13 по улице Озерная проходит в условиях круглосуточной свалки, организованной мэрией для торговцев рынка. Вечер, 20:00, понедельник. Уберите свалку, — писал Александр Малицкий.

При этом в комментариях под постами другие жители обращают внимание ещё на одну проблему. По их словам, расположение контейнеров у проезжей части ухудшает обзор для водителей при выезде из двора.

На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. СкриншотиНа Намыве мусорные баки постоянно переполнены: жители обвиняют рынок. Скриншоты
На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. СкриншотиНа Намыве мусорные баки постоянно переполнены: жители обвиняют рынок. Скриншоты

Директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало подтвердил, что предприятию известна ситуация.

По его словам, коммунальное предприятие уже обращалось в Заводскую администрацию по поводу возможности переноса контейнеров. Однако окончательное место должно быть согласовано комиссией.

— Я не против перенести контейнеры. Для меня нет разницы, убирать их на 10 или на 20 метров от нынешнего места. Но я не могу самостоятельно изменить местоположение контейнеров, — пояснил Андрей Вецало.

Он отметил, что во время комиссионного выезда представители «Николаевкоммунтранса» и администрации должны определить место, где мусоровоз сможет беспрепятственно подъезжать, разворачиваться и забирать отходы.

На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. Фото: НикВестиНа Намыве мусорные баки постоянно переполнены: жители обвиняют рынок. Фото: НикВести
На Намиві сміттєві баки постійно переповнені: мешканці звинувачують ринок. Фото: НикВестиНа Намыве мусорные баки постоянно переполнены: жители винят в этом рынок. Фото: НикВести

В то же время директор предприятия подчеркнул, что возле рынка уже есть отдельные контейнеры. Они расположены недалеко от детского сада №12.

— Там есть контейнеры рынка, они стоят возле детского сада №12. Но этой площадкой могут пользоваться и жители других домов. Поэтому здесь сложно определить, кто именно наполняет контейнеры, — сказал Андрей Вецало.

По словам Андрея Вецало, установить контейнеры исключительно для жильцов и отдельно для рынка можно только после согласования места.

— Одни хотят одно, другие — другое. Одним — слишком близко к дому, другим — слишком далеко, — пояснил он.

Отдельно директор «Николаевкоммунтранса» обратил внимание на особенность застройки Намыва. По его словам, микрорайон проектировали с учетом мусоропроводов и мусорокамер в домах. Впоследствии мусоропроводы в многоэтажках закрыли, поэтому контейнеры пришлось устанавливать непосредственно возле домов.

Андрей Вецало отметил, что такая ситуация характерна не только для Намыва, но и для других микрорайонов Николаева, в частности Лесков и Соляных.

Напомним, что николаевцы пожаловались на переполненные урны на пляже в микрорайоне Намыв. Из-за того, что мусорных баков недостаточно, мусор начал разлетаться вокруг. На коммунальном предприятии «Николаевские парки» отреагировали на обращение и установили одну дополнительную урну.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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