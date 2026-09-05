В Николаеве фестиваль «PivdenFest» объединил местные бренды и благотворительный сбор средств для военных

В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: МикВИсти

5 сентября в Николаеве прошел благотворительный фестиваль «Південь Фест», где можно было приобрести изделия местных брендов, научиться гончарному делу, сделать татуировку, выпить чаю на церемонии и одновременно помочь военным. В этом году мероприятие посвятили памяти погибшего защитника Вадима Кононенко с позывным «Мил».

Об этом пишут «НикВести».

Фестиваль собрал крафтовых производителей и местные бренды из Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Для посетителей подготовили ярмарку, овощную лавку, книжную барахолку, детские развлечения, фотозоны и вечерний концерт.

Среди мероприятий — мастер-классы по гончарному делу, занятия по оказанию первой помощи, возможность сделать татуировку и принять участие в чайной церемонии.

На ярмарке также продают товары, созданные женами военных, а Николаевский областной краеведческий музей представил свой мерч.

В Николаеве 5 сентября организовали благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести В Николаеве 5 сентября организовали благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

В Николаеве 5 сентября организовали благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести В Николаеве 5 сентября организовали благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

Главная цель фестиваля в этом году — благотворительность. Организаторы собирают 150 тысяч гривен для подразделения беспилотных систем, в котором служил Вадим Кононенко.

Защитникам необходимы EcoFlow, портативные мониторы, два пульта Radiomaster Boxer и защищенный планшет с возможностью подключения к Ethernet через хаб.

Организаторы отмечают, что хотят не только помочь военным, но и сохранить память о Вадиме Кононенко — воине, волонтере, друге и человеке, который при жизни помогал другим.

В Николаеве 5 сентября организовали благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

В Николаеве 5 сентября прошел благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

В Николаеве 5 сентября организовали благотворительный фестиваль «PivdenFest». Фото: НикВести

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