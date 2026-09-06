 В полиции продемонстрировали последствия удара «Шахеда» по поезду «Николаев–Херсон»

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Главная Новости Инциденты 13:38, 06 сентября, 2026

В полиции продемонстрировали последствия удара «Шахеда» по поезду «Николаев–Херсон»

Фото: НацполіціяПолиция опубликовала фотографии последствий нападения «шахидов» на поезд «Николаев–Херсон». Фото: Нацполиция

Национальная полиция опубликовала фотографии с места атаки российских войск на пассажирский поезд «Николаев–Херсон» в Чернобаевке Херсонской области. На снимках видны поврежденные в результате удара тепловозы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Россияне атаковали поезд в полдень 6 сентября ударными беспилотниками типа «Shahed». Дроны наносили несколько ударов с небольшими промежутками времени.

В результате атаки пострадали как минимум два человека — 55-летняя сотрудница железной дороги и 18-летняя пассажирка. Женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у неё акубаротравму, ранение руки и закрытую черепно-мозговую травму.

С места нападения эвакуировали двух пострадавших, 21 пассажира и бригаду поезда. Также в результате ударов повреждены два тепловоза.

Поліція показала фото наслідків атаки «Шахедами» на потяг «Миколаїв–Херсон». Фото: НацполіціяПолиция показала фото последствий нападения «Шахедов» на поезд «Николаев–Херсон». Фото: Нацполиция
Поліція показала фото наслідків атаки «Шахедами» на потяг «Миколаїв–Херсон». Фото: НацполіціяПолиция опубликовала фото последствий атаки «Шахедами» на поезд «Николаев–Херсон». Фото: Нацполиция

В сообщении также отмечается, что российские войска продолжают атаковать гражданское население Херсонской области с помощью авиации, артиллерии и беспилотников.

За прошедшие сутки в результате российских атак в Херсонской области двое мирных жителей погибли, ещё 19 человек получили ранения. Среди пострадавших — медсестра и двое детей в возрасте 11 и 12 лет.

В частности, утром россияне нанесли авиаудар управляемой авиабомбой по Антоновке. В результате атаки повреждены здание и оборудование объекта критической инфраструктуры.

В Молодежном оккупанты атаковали остановку общественного транспорта с помощью FPV-дрона. Пострадали три женщины. У двух местных жительниц в возрасте 56 и 60 лет медики диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения плеч. Еще одна 56-летняя медсестра, которая ехала на работу, получила акубаротравму и осколочные ранения рук и ног.

Напомним, 5 сентября и утром 6 сентября россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Shahed». Под ударом оказались транспортная и гражданская инфраструктура.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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