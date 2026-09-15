В Николаевской области автомобиль ««Таврия»» съехал с дороги и врезался в дерево, две женщины были госпитализированы

В Николаевской области автомобиль «Таврия» врезался в дерево, пассажирку пришлось извлекать из машины. Фото: ГСЧС

В Николаевской области утром 15 сентября произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Автомобиль ЗАЗ «Таврия Пикап» съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего пассажирка оказалась заблокированной в салоне.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Авария произошла на трассе Р-75 в пределах Домановской общины Вознесенского района.

После столкновения спасателям пришлось спилить дерево бензопилой, чтобы добраться до заблокированной пассажирки. Женщину деблокировали из автомобиля и передали медикам.

Пассажирку и водительницу «Таврии» с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что в Николаеве утром 15 сентября легковой автомобиль Nissan Leaf столкнулся с велосипедисткой. 57-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.