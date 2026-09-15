В Николаевской области автомобиль ««Таврия»» съехал с дороги и врезался в дерево, две женщины были госпитализированы
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- Алина КвиткоРепортер
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В Николаевской области утром 15 сентября произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Автомобиль ЗАЗ «Таврия Пикап» съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего пассажирка оказалась заблокированной в салоне.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
Авария произошла на трассе Р-75 в пределах Домановской общины Вознесенского района.
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После столкновения спасателям пришлось спилить дерево бензопилой, чтобы добраться до заблокированной пассажирки. Женщину деблокировали из автомобиля и передали медикам.
Пассажирку и водительницу «Таврии» с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, что в Николаеве утром 15 сентября легковой автомобиль Nissan Leaf столкнулся с велосипедисткой. 57-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.
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