 В Николаевской области автомобиль ««Таврия»» съехал с дороги и врезался в дерево, две женщины были госпитализированы

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В Николаевской области автомобиль ««Таврия»» съехал с дороги и врезался в дерево, две женщины были госпитализированы

На Миколаївщині «Таврія» врізалась у дерево, пасажирку довелося деблокувати. Фото: ДСНСВ Николаевской области автомобиль «Таврия» врезался в дерево, пассажирку пришлось извлекать из машины. Фото: ГСЧС

В Николаевской области утром 15 сентября произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Автомобиль ЗАЗ «Таврия Пикап» съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего пассажирка оказалась заблокированной в салоне.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Авария произошла на трассе Р-75 в пределах Домановской общины Вознесенского района.

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После столкновения спасателям пришлось спилить дерево бензопилой, чтобы добраться до заблокированной пассажирки. Женщину деблокировали из автомобиля и передали медикам.

Пассажирку и водительницу «Таврии» с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что в Николаеве утром 15 сентября легковой автомобиль Nissan Leaf столкнулся с велосипедисткой. 57-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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