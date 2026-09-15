«Гидравлические испытания», — в Николаевской ТЭЦ ответили на жалобу жителей об утечке воды в котловане

Жители пожаловались на утечку воды на теплотрассе, которую ремонтирует ТЭЦ. Фото: Ольга Горбаль

В местах, где Николаевская ТЭЦ проводит ремонт сетей отопления и есть разрытые участки, может временно протекать вода. Это происходит из-за гидравлических испытаний.

Об этом рассказала представительница ТЭЦ в комментарии «НикВести», отвечая на жалобу жителей.

Напомним, жители Николаева обратились по поводу утечки воды на ул. Новосельской, угол ул. Лоренца Юстуса (Сидорчука): в разрытом котловане в конце прошлой недели начала вытекать вода. После обращения представители ТЭЦ установили хомут на трубе, но утечка возобновилась. Жители рассказали, что пытались обратиться к тепловикам, но им не ответили. Поэтому вода текла и в течение выходных.

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В Николаевской ТЭЦ прокомментировали ситуацию лишь в целом: они проводят гидравлические испытания теплосетей.

«Во время испытаний в сетях повышается давление, поэтому на отдельных участках, в частности в местах открытых котлованов, возможны временные утечки воды. Специалисты ТЭЦ контролируют состояние сетей и оперативно реагируют на выявленные повреждения», — сообщили в ТЭЦ.

Впрочем, жители ул. Новосельской заметили, что на протяжении всего этого времени вода продолжает вытекать и подмывает грунт, из-за чего могут образоваться провалы.

Ремонтные работы на Николаевской ТЭЦ

Напомним, Николаевская ТЭЦ сообщила о начале восстановления асфальта на улице Павла Скоропадского (Адмирала Макарова), где проводился ремонт.

Ранее из-за ремонта теплотрассы движение по улице Скоропадского на участке от Мариупольской до Соборной организовали в двустороннем режиме. Проезд дальше, до пересечения с улицей Героев Спасателей, был заблокирован из-за раскопок. Из-за этого часть водителей начала оставлять автомобили на пешеходной части Соборной. Патрульные сообщили «НикВести», что регулярно фиксировали такие нарушения и штрафовали водителей.

В частности, 1 сентября патрульные вынесли постановления водителям, нарушившим требования дорожных знаков. Штраф за такое нарушение составляет 340 гривен.

На аппаратном совещании мэр Александр Сенкевич раскритиковал ТЭЦ за повреждение «зеленого забора» на проспекте Богоявленском, где ремонтируют теплотрассу. Мэр назвал это варварством.