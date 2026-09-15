Российские дроны атаковали агропредприятие в Николаевской области, пострадал мужчина
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- Алина КвиткоРепортер
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В Николаевском районе 15 сентября российские дроны атаковали сельскохозяйственное предприятие. Пострадал 46-летний мужчина, также повреждены помещения и техника.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Мужчине оказали медицинскую помощь. Он будет лечиться амбулаторно. На предприятии после атаки повреждены сельскохозяйственные помещения и техника.
На месте работали полицейские, которые зафиксировали повреждения и собрали вещественные доказательства.
Нападение расследуется как нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, что Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, открыл три новые категории для подачи заявлений юридическими лицами. Речь идет о расходах на перемещение бизнеса, других экономических потерях и гуманитарных расходах.
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