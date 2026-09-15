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Российские дроны атаковали агропредприятие в Николаевской области, пострадал мужчина

На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліціяВ Николаевской области в результате атаки дронов пострадал работник агропредприятия. Фото: полиция

В Николаевском районе 15 сентября российские дроны атаковали сельскохозяйственное предприятие. Пострадал 46-летний мужчина, также повреждены помещения и техника.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Мужчине оказали медицинскую помощь. Он будет лечиться амбулаторно. На предприятии после атаки повреждены сельскохозяйственные помещения и техника.

На месте работали полицейские, которые зафиксировали повреждения и собрали вещественные доказательства.

Нападение расследуется как нарушение законов и обычаев войны.

На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліціяВ Николаевской области в результате атаки дронов пострадал работник агропредприятия. Фото: полиция
На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліціяВ Николаевской области в результате атаки дронов пострадал работник агропредприятия. Фото: полиция
На Миколаївщині через атаку дронів постраждав працівник агропідприємства. Фото: поліціяВ Николаевской области в результате атаки дронов пострадал работник агропредприятия. Фото: полиция

Напомним, что Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, открыл три новые категории для подачи заявлений юридическими лицами. Речь идет о расходах на перемещение бизнеса, других экономических потерях и гуманитарных расходах.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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