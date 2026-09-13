В результате атаки БПЛА в Николаевской области произошло три пожара. Фото: ГСЧС

В Николаевской области за прошедшие сутки, 12 сентября, спасатели ликвидировали 21 пожар. Три из них произошли из-за обстрелов.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Горела преимущественно сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и камыш. Три пожара были спровоцированы обстрелами БПЛА российскими войсками.

«Также враг нанес удар по жилому сектору в Куцурубской общине. Здесь возник пожар на крыше дома. Пожарные ликвидировали его. Пострадавших нет», — сообщили спасатели.

В Первомайске горело хозяйственное здание. По предварительным данным, это произошло из-за короткого замыкания. Спасатели потушили пожар: от огня удалось уберечь частный дом и ещё два здания хозяйственного назначения.

В результате атаки БПЛА в Николаевской области произошли три пожара. Фото: ГСЧС Из-за атаки БПЛА в Николаевской области произошли три пожара. Фото: ГСЧС

Напомним, вчера вечером, 12 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Несколько районов были частично обесточены. Пострадавших нет.

Сейчас, после атаки российских войск, в Николаеве повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время невозможно одновременно обеспечить электроснабжением всех потребителей: один район обесточен, еще в двух действуют графики отключений.