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Главная Новости Инциденты 13:19, 13 сентября, 2026

В результате атаки БПЛА в Николаевской области произошло три пожара

Через атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі. Фото: ДСНСВ результате атаки БПЛА в Николаевской области произошло три пожара. Фото: ГСЧС

В Николаевской области за прошедшие сутки, 12 сентября, спасатели ликвидировали 21 пожар. Три из них произошли из-за обстрелов.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Горела преимущественно сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и камыш. Три пожара были спровоцированы обстрелами БПЛА российскими войсками.

«Также враг нанес удар по жилому сектору в Куцурубской общине. Здесь возник пожар на крыше дома. Пожарные ликвидировали его. Пострадавших нет», — сообщили спасатели.

В Первомайске горело хозяйственное здание. По предварительным данным, это произошло из-за короткого замыкания. Спасатели потушили пожар: от огня удалось уберечь частный дом и ещё два здания хозяйственного назначения.

Через атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі. Фото: ДСНСВ результате атаки БПЛА в Николаевской области произошли три пожара. Фото: ГСЧС
Через атаку БПЛА на Миколаївщині сталися три пожежі. Фото: ДСНСИз-за атаки БПЛА в Николаевской области произошли три пожара. Фото: ГСЧС

Напомним, вчера вечером, 12 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Несколько районов были частично обесточены. Пострадавших нет.

Сейчас, после атаки российских войск, в Николаеве повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время невозможно одновременно обеспечить электроснабжением всех потребителей: один район обесточен, еще в двух действуют графики отключений.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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