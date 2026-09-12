В Николаевской области после падения обломков дрона загорелись сухая трава и деревья
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- Алена КоханчукРепортер
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Пожары в Николаевской области. Фото: ГСЧС
В Николаевской области 11 сентября и в ночь на 12 сентября спасатели зарегистрировали 17 пожаров. Один из них возник из-за падения беспилотника и его обломков.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
В Николаевском районе после падения БПЛА и его обломков загорелись сухая трава, деревья и пожнивные остатки на открытой территории.
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Еще 15 пожаров произошли в экосистемах по другим причинам. Спасатели тушили сухую траву, кустарники, лесополосы и пожнивные остатки. Общая площадь этих возгораний составила 6,8 гектара.
Кроме того, в Веснянской громаде пожарные ликвидировали пожар в хозяйственной постройке площадью 20 квадратных метров. Причины возникновения пожаров устанавливаются.
Напомним, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую областьударными беспилотниками. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и частный дом. Пострадавших нет.
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