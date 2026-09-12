В Николаевской области после падения обломков дрона загорелись сухая трава и деревья

Пожары в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Пожары в Николаевской области. Фото для иллюстрации ГСЧС

В Николаевской области 11 сентября и в ночь на 12 сентября спасатели зарегистрировали 17 пожаров. Один из них возник из-за падения беспилотника и его обломков.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В Николаевском районе после падения БПЛА и его обломков загорелись сухая трава, деревья и пожнивные остатки на открытой территории.

Еще 15 пожаров произошли в экосистемах по другим причинам. Спасатели тушили сухую траву, кустарники, лесополосы и пожнивные остатки. Общая площадь этих возгораний составила 6,8 гектара.

Кроме того, в Веснянской громаде пожарные ликвидировали пожар в хозяйственной постройке площадью 20 квадратных метров. Причины возникновения пожаров устанавливаются.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую областьударными беспилотниками. Повреждены объект транспортной инфраструктуры и частный дом. Пострадавших нет.