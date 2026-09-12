 В Николаевской области за четыре года количество обращений к омбудсмену увеличилось более чем в четыре раза

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Главная Новости Общество 10:33, 12 сентября, 2026

В Николаевской области за четыре года количество обращений к омбудсмену увеличилось более чем в четыре раза

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях Василь Донець. Фото: НикВестиПредставитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской и Николаевской областях Василий Донец. Фото: НикВести

В Николаевской области за четыре года количество обращений граждан в представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выросло более чем в четыре раза. В 2022 году таких обращений было 1058, а в 2025 году — уже 4473.

Об этом во время сессии Николаевского областного совета 10 сентября рассказал представитель омбудсмена в Херсонской и Николаевской областях Василий Донец, представляя основную часть ежегодного доклада о состоянии соблюдения прав и свобод человека.

По его словам, в 2025 году в Николаевской области было зафиксировано 4473 обращения граждан и 5398 сообщений о нарушениях прав человека. Представительство также провело 151 мониторинговое мероприятие.

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Василий Донец отметил, что такая динамика свидетельствует не только о большом количестве проблем с соблюдением прав людей. По его мнению, жители области также стали лучше знать свои права и больше доверять институту омбудсмена.

— С одной стороны, это свидетельствует о том, что у людей много проблем, но с другой — о том, что люди становятся более осведомленными о своих правах, узнают об институте омбудсмена и больше ему доверяют, — сказал он.

В то же время представитель омбудсмена подчеркнул, что повторные обращения и системные проблемы являются сигналом для власти. По его словам, нужно работать не только с последствиями нарушений, но и с их причинами.

Среди проблем, выявленных в ходе обращений и мониторинговых визитов в Николаевской области, Донец назвал нарушения прав детей, проблемы в работе служб по делам детей, недостаточную защиту имущественных и жилищных прав детей, а также вопросы доступности и медицинского обеспечения в учебных заведениях.

Отдельно он обратил внимание на проблемы внутренне перемещенных лиц, в частности на условия проживания в местах временного пребывания и административные барьеры.

Также представительство фиксирует проблемы в местах лишения свободы, в частности касательно безопасности, гражданской защиты, медицинской помощи, доступности и достойного обращения.

Напомним, что в начале нового учебного года родителям напомнили о штрафах за нарушение языковых требований в школьных чатах. За повторное нарушение штраф может составить до 12 тысяч гривен.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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