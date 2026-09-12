В Корабельном районе Николаева отремонтируют пешеходную площадь на сумму более ₴900 тыс.

Участок пешеходной площади, который планируется отремонтировать за 904 тысячи гривен. Фото предоставили представители администрации Корабельного района Николаева

Администрация Корабельного района Николаева определила победителя тендера на текущий ремонт пешеходной площади возле многоэтажного дома на проспекте Богоявленском, 285. Работы обойдутся в 904,9 тысячи гривен.

По данным системы публичных закупок Prozorro, в тендере приняли участие две компании. Победителем стало ООО «ТрансБуд-Юг плюс», которое предложило выполнить работы за 904 тысячи 900 гривен без НДС. Именно на эту сумму администрация заключила договор.

Изначально ожидаемая стоимость закупки составляла 1 миллион 10 тысяч 801 гривну. Работы должны быть выполнены на площади более 492 квадратных метров с северной стороны здания.

Тендер на текущий ремонт пешеходной площади возле многоэтажного дома на проспекте Богоявленском, 285. Скриншот с Prozorro

В ответе на информационный запрос «НикВести» в администрации Корабельного района пояснили, что территория между домом на проспекте Богоявленском, 285, и дорогой на улице Металлургов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Ежедневно ею пользуются жители микрорайона и посетители расположенных рядом торговых заведений.

Кроме того, по словам администрации, в пешеходную зону регулярно заезжают автомобили. Именно неудовлетворительное состояние территории и несанкционированный заезд транспорта стали основаниями для планирования ремонта.

«Этой площадью ежедневно пользуется большое количество людей: жители жилого микрорайона и посетители ряда торговых предприятий, расположенных по данному адресу. Кроме того, имеет место несанкционированный заезд автотранспорта на тротуарную зону. Именно это послужило основанием для планирования ремонтных работ на площади», — отметили в информационном запросе.

В то же время отремонтировать всю площадь в этом году не удастся из-за ограниченного бюджетного финансирования. Поэтому работы проведут только на части территории.

Ответ на информационный запрос «НикВести». Скриншот документа

Согласно дефектному акту, подрядчик должен, в частности, разобрать имеющееся асфальтобетонное покрытие и бордюрные камни, обустроить дорожные корыта, погрузить и вывезти строительный мусор, выполнить монтаж мелких металлоконструкций и подготовить бетонное основание. Также предусмотрено устройство покрытия из мелкоразмерных фигурных элементов.

Отдельно в перечне работ указана установка светофора на опоре и выполнение сопутствующих работ по благоустройству территории.

Скриншот документов Скриншот документов Скриншот документов

В настоящее время пешеходная площадь имеет значительные повреждения асфальтового покрытия и ямы. Рядом с ней недавно также ремонтировали парковочные места. После этого должны привести в порядок и пешеходную часть территории.

Состояние поврежденного асфальта на пешеходной площади на проспекте Богоявленском, 285. Фото: НикВести

Состояние поврежденного асфальта на пешеходной площади на проспекте Богоявленском, 285. Фото: НикВести

Отремонтированное асфальтовое покрытие на парковке рядом. Фото: НикВести

Отремонтированное асфальтовое покрытие на парковке рядом. Фото: НикВести

Победитель тендера должен завершить ремонт до 31 декабря 2026 года.