В Корабельном районе Николаева отремонтируют пешеходную площадь на сумму более ₴900 тыс.
-
- Дарина МельничукКорреспондентка
-
-
Администрация Корабельного района Николаева определила победителя тендера на текущий ремонт пешеходной площади возле многоэтажного дома на проспекте Богоявленском, 285. Работы обойдутся в 904,9 тысячи гривен.
По данным системы публичных закупок Prozorro, в тендере приняли участие две компании. Победителем стало ООО «ТрансБуд-Юг плюс», которое предложило выполнить работы за 904 тысячи 900 гривен без НДС. Именно на эту сумму администрация заключила договор.
Изначально ожидаемая стоимость закупки составляла 1 миллион 10 тысяч 801 гривну. Работы должны быть выполнены на площади более 492 квадратных метров с северной стороны здания.
В ответе на информационный запрос «НикВести» в администрации Корабельного района пояснили, что территория между домом на проспекте Богоявленском, 285, и дорогой на улице Металлургов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Ежедневно ею пользуются жители микрорайона и посетители расположенных рядом торговых заведений.
Кроме того, по словам администрации, в пешеходную зону регулярно заезжают автомобили. Именно неудовлетворительное состояние территории и несанкционированный заезд транспорта стали основаниями для планирования ремонта.
«Этой площадью ежедневно пользуется большое количество людей: жители жилого микрорайона и посетители ряда торговых предприятий, расположенных по данному адресу. Кроме того, имеет место несанкционированный заезд автотранспорта на тротуарную зону. Именно это послужило основанием для планирования ремонтных работ на площади», — отметили в информационном запросе.
В то же время отремонтировать всю площадь в этом году не удастся из-за ограниченного бюджетного финансирования. Поэтому работы проведут только на части территории.
Согласно дефектному акту, подрядчик должен, в частности, разобрать имеющееся асфальтобетонное покрытие и бордюрные камни, обустроить дорожные корыта, погрузить и вывезти строительный мусор, выполнить монтаж мелких металлоконструкций и подготовить бетонное основание. Также предусмотрено устройство покрытия из мелкоразмерных фигурных элементов.
Отдельно в перечне работ указана установка светофора на опоре и выполнение сопутствующих работ по благоустройству территории.
В настоящее время пешеходная площадь имеет значительные повреждения асфальтового покрытия и ямы. Рядом с ней недавно также ремонтировали парковочные места. После этого должны привести в порядок и пешеходную часть территории.
Победитель тендера должен завершить ремонт до 31 декабря 2026 года.
Последние новости про: Тендеры и закупки
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести