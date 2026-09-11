В Николаевской области за сутки произошло 12 пожаров: горели сухая трава и мусор

Пожар сухой травы. Иллюстративное фото: ГСЧС Николаевской области

В течение 10 сентября на территории Николаевской области было зарегистрировано 12 пожаров. Большинство возгораний произошло на открытых территориях, где горели сухостой, кустарники, мусор и пожнивные остатки.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Один из пожаров произошел в Первомайске: возле дома загорелся мотоцикл. Спасатели ликвидировали возгорание на небольшой площади.

Еще 11 пожаров возникли на открытых территориях. Четыре из них произошли в Николаевском районе, три — в Николаеве, два — в Баштанском районе и по одному — в Николаевском и Первомайском районах.

Общая площадь пожаров составила более 1,5 гектара.

Подразделения ГСЧС отреагировали на все сообщения о возгораниях. В отдельных случаях к тушению привлекались подразделения местной пожарной охраны.



Напомним, 10 сентября в Николаеве в результате российского обстрела возник пожар в здании гостиницы. Во время его тушения спасатели спасли четырех человек, среди которых двое малолетних детей.