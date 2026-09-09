 16 пожаров за сутки: в Николаевской области горели поля, сухая трава и жилой дом

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Главная Новости Инциденты 12:10, 09 сентября, 2026

16 пожаров за сутки: в Николаевской области горели поля, сухая трава и жилой дом

Пожежа у Миколаївській області 8 вересня. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области 8 сентября. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки, 8 сентября, в Николаевской области спасатели ликвидировали 16 пожаров, не связанных с российскими атаками.

Большинство возгораний произошло на открытых территориях, где горели сухая трава, пожнивные остатки, кустарники и мусор, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В селе Белозёрка Николаевского района спасатели совместно с местной пожарной охраной «Заводское» тушили пожар на крыше жилого дома. Пожарным удалось не допустить полного уничтожения здания. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.

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Всего к ликвидации пожаров были привлечены 52 спасателя и 13 единиц специальной техники.

Влияние пожаров на природу

Во время пожаров в экосистемах гибнут не только растения, но и мелкие животные, птицы, насекомые и другие живые организмы. Часть из них не успевает спастись от огня или задыхается от дыма. Пожары также уничтожают места обитания животных и птиц, их гнезда и кладки. При этом восстановление выжженной территории может длиться годами.

Напомним, что 18 августа в Николаевской области произошло 65 пожаров, три из которых возникли в результате боевых действий, три — в жилом секторе и 59 — в экосистемах.

Всего в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла 1 824 гектаров.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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