 В Николаевской области спасатели тушили 65 пожаров, один из которых унес жизнь человека

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Главная Новости Инциденты 10:15, 19 августа, 2026

В Николаевской области спасатели тушили 65 пожаров, один из которых унес жизнь человека

65 пожеж за добу на Миколаївщині. Скрин з відео65 пожаров за сутки в Николаевской области. Скриншот из видео

В течение суток на территории Николаевской области зарегистрировано 65 пожаров, три из которых возникли в результате боевых действий, три — в жилом секторе и 59 — в экосистемах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Во время тушения пожара в частном доме в селе Водяно-Лорино Еланецкой общины спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

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В результате вражеской атаки с использованием дронов в селе Лупарево Галициновской общины загорелась крыша двухэтажного дачного дома площадью 80 квадратных метров.

Также в Галициновской и Черноморской общинах из-за падения боеприпасов горели сухая трава и пожнивные остатки.

В Ракетном Урочище Николаева из-за порывов ветра пожар камыша и сухостоя перекинулся на частный сектор. Огонь повредил два дома и пять хозяйственных построек. Другие очаги возгораний в области охватили сухую траву, кустарники, камыши и лесополосы.

Напомним, в августе 2026 года в Николаевской области зафиксировали очередное обострение пожарной ситуации: за сутки 15–16 августа произошло 36 пожаров, в ходе которых выгорело более 18 гектаров территории из-за возгорания сухой травы, кустарников, камыша, мусора и пожнивных остатков.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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