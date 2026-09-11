Николаевский облсовет просит Кабмину выделить деньги на ремонт трассы Р-55 в Еланецкой общине

Областной совет обратится к Кабмину с просьбой выделить средства на ремонт трассы Р-55 в Еланецкой общине. Фото: Суспильне. Николаев

Николаевский облсовет обратился к Кабмину с просьбой предусмотреть в государственном бюджете на следующий год средства на капитальный ремонт трассы Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» и обеспечение проезда по ней в этом году. Эта трасса проходит и через Еланецкую общину, где её состояние плохое. Однако депутаты не поддержали предложение о том, чтобы местные общины софинансировали ремонт.

Решение облсовет принял на заседании 10 сентября, сообщают «НикВести».

Депутат Татьяна Демченко (избранная от «ОПЗЖ») выступила на сессии с тремя обращениями. Два из них областной совет не включил в повестку дня. В первом депутат подчеркнула необходимость строительства водопровода «Софиевка-Вознесенск-Еланец». По словам Татьяны Демченко, Еланецкий поселковый совет до сих пор не принял решение сессии о разработке проектно-технической документации на прокладку водопровода по Еланцу. Таким образом, вопрос остался в подвешенном состоянии.

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Кроме того, депутат предложила отложить приказ Министерства здравоохранения, которым были введены новые стандарты госпитализации пациентов.

— В связи с тем, что наша область длительное время находится в условиях повышенной угрозы безопасности, наши территории, к сожалению, систематически подвергаются ракетным и дронным атакам, что сказывается на возможности стабильного функционирования учреждений здравоохранения, — сказала Татьяна Демченко.

В итоге облсовет поддержал запрос депутата обратиться в Кабмин по поводу выделения средств на обеспечение проезда по трассе Р-55 в Вознесенском районе, в который сейчас входит Еланецкая община.

Депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко. Фото: архив НикВести

При голосовании один депутат воздержался, но решение было принято 36 голосами. Однако депутат отметила, что она имела в виду и другое: чтобы к финансированию ремонта подключились местные общины. По её словам, у них есть перевыполнение бюджетов, но средства на ремонт дороги не выделяют.

— Я предлагаю во втором пункте, где вы сказали о том, что необходимо обеспечить надлежащее содержание и проезд по трассе Р-55, предусмотреть средства не только из государственного бюджета на обеспечение проезда, но и принять меры, в конечном итоге, относительно привлечения средств из местных бюджетов, что не запрещено законом. Это не запрещено законом — чтобы объединились все поселковые советы, территории которых выходят на трассу Р-55, и все-таки выделили средства. У всех есть перевыполнение по итогам восьми месяцев. Поэтому очень досадно, что местные власти не хотят признавать проблему того, что не ездит скорая помощь, что, к сожалению, дети с большим трудом добираются до школы, люди не могут добраться туда, куда нужно, — сказала Татьяна Демченко.

Она предложила вернуться к этому вопросу на заседании профильной комиссии. Но её предложение не учли. Глава облсовета Антон Табунщик (избранный от «Слуги народа») сказал, что в начале заседания она не упомянула в запросе о финансировании из местных бюджетов.

— Более того, мы не можем прямо предписывать другим территориальным общинам выполнять те или иные решения. У нас есть соответствующее законодательство, действительно, которое не запрещает, но общины должны самостоятельно принимать решения, — сказал глава облсовета Антон Табунщик.

Напомним, в Николаевской области могут возобновить работу над строительством водопровода к поселку Еланец. Государство уже выделило более 237 миллионов гривен на строительство магистрального водопровода, однако для подвода воды непосредственно к жителям Еланеца общине необходимо подготовить проектно-сметную документацию и предусмотреть на это около 1,5 миллиона гривен. Однако поселковый совет не рассматривал вопрос о выделении средств.