 В Николаеве супружескую пару приговорили к тюремному заключению за продажу новорожденного ребенка за $10 тис.

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Главная Новости Правосудие 18:22, 15 сентября, 2026

В Николаеве супружескую пару приговорили к тюремному заключению за продажу новорожденного ребенка за $10 тис.

У Миколаєві пару засудили за продаж новонародженої дитини за $10 тисяч. Фото: ілюстративне фото прокуратуриВ Николаеве супружескую пару приговорили к тюремному заключению за продажу новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. Фото: иллюстративное фото прокуратуры

В Николаеве 39-летнего мужчину и 22-летнюю женщину приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы за продажу собственного новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Прокурор Ирина Легета рассказала, что в ноябре 2025 года в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что жители Николаева планируют продать собственного ребенка. Впоследствии ее привлекли к проведению негласных следственных действий.

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Еще во время беременности женщина и ее сожитель, который является отцом ребенка, получили часть оговоренной суммы. Сначала им передали 5 тысяч гривен, а затем еще 3 тысячи гривен. Получение денег они подтвердили письменными расписками.

Ребенок родился 1 января 2026 года. Уже на следующий день, 2 января, родители передали новорожденного «покупателю» и получили 10 тысяч долларов. После этого их задержали правоохранители.

В прокуратуре также отметили, что ранее и мать, и отец уже были лишены родительских прав.

Суд признал их виновными в торговле малолетним ребенком, совершенной родителями по предварительному сговору. Мать приговорили к 11 годам лишения свободы, отца — к 10 годам.

— Люди, которые должны были стать защитой и опорой для ребенка, стали источником угрозы для него. Этим приговором суд подтвердил, что ребенок — не товар, а ответственность за торговлю детьми сурова и неотвратима, — отметила Ирина Легета.

В настоящее время ребенку присвоен статус жертвы торговли людьми и назначен опекун.

Напомним, что в начале года двое жителей Николаева — 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель — пытались за 10 тысяч долларов продатьсвоего новорожденного ребенка. А в мае прошлого года в Сумской области полиция задержала женщину, которая пыталась продать свою новорожденную дочь за 30 тысяч долларов. За такие действия ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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