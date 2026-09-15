В Николаеве супружескую пару приговорили к тюремному заключению за продажу новорожденного ребенка за $10 тис.

В Николаеве супружескую пару приговорили к тюремному заключению за продажу новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов. Фото: иллюстративное фото прокуратуры

В Николаеве 39-летнего мужчину и 22-летнюю женщину приговорили к 10 и 11 годам лишения свободы за продажу собственного новорожденного ребенка за 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Прокурор Ирина Легета рассказала, что в ноябре 2025 года в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что жители Николаева планируют продать собственного ребенка. Впоследствии ее привлекли к проведению негласных следственных действий.

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Еще во время беременности женщина и ее сожитель, который является отцом ребенка, получили часть оговоренной суммы. Сначала им передали 5 тысяч гривен, а затем еще 3 тысячи гривен. Получение денег они подтвердили письменными расписками.

Ребенок родился 1 января 2026 года. Уже на следующий день, 2 января, родители передали новорожденного «покупателю» и получили 10 тысяч долларов. После этого их задержали правоохранители.

В прокуратуре также отметили, что ранее и мать, и отец уже были лишены родительских прав.

Суд признал их виновными в торговле малолетним ребенком, совершенной родителями по предварительному сговору. Мать приговорили к 11 годам лишения свободы, отца — к 10 годам.

— Люди, которые должны были стать защитой и опорой для ребенка, стали источником угрозы для него. Этим приговором суд подтвердил, что ребенок — не товар, а ответственность за торговлю детьми сурова и неотвратима, — отметила Ирина Легета.

В настоящее время ребенку присвоен статус жертвы торговли людьми и назначен опекун.

Напомним, что в начале года двое жителей Николаева — 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель — пытались за 10 тысяч долларов продатьсвоего новорожденного ребенка. А в мае прошлого года в Сумской области полиция задержала женщину, которая пыталась продать свою новорожденную дочь за 30 тысяч долларов. За такие действия ей грозит до 15 лет тюрьмы.