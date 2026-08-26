В Николаеве на мосту грузовик сбил велосипедиста, мужчина в больнице
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В Николаеве водитель грузовика Scania сбил 63-летнего велосипедиста. Мужчину госпитализировали.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Отмечается, что авария произошла 25 августа около 18:10 на Южнобугском мосту. По предварительным данным полиции, 51-летний водитель грузовика не соблюдал безопасный интервал и сбил велосипедиста. Его медики доставили в больницу.
Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Николаеве водительница Nissan наехала на женщину, которая переходила дорогу.
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