В Николаеве на мосту грузовик сбил велосипедиста, мужчина в больнице

На мосту в Николаеве грузовик сбил велосипедиста. Фото: Нацполиция

В Николаеве водитель грузовика Scania сбил 63-летнего велосипедиста. Мужчину госпитализировали.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что авария произошла 25 августа около 18:10 на Южнобугском мосту. По предварительным данным полиции, 51-летний водитель грузовика не соблюдал безопасный интервал и сбил велосипедиста. Его медики доставили в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

На мосту в Николаеве грузовик сбил велосипедиста. Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Николаеве водительница Nissan наехала на женщину, которая переходила дорогу.