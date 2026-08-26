 В Николаеве на мосту грузовик сбил велосипедиста, мужчина в больнице

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Главная Новости Инциденты 13:51, 26 августа, 2026

В Николаеве на мосту грузовик сбил велосипедиста, мужчина в больнице

а мосту у Миколаєві вантажівка збила велосипедиста. Фото: НацполіціяНа мосту в Николаеве грузовик сбил велосипедиста. Фото: Нацполиция

В Николаеве водитель грузовика Scania сбил 63-летнего велосипедиста. Мужчину госпитализировали.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что авария произошла 25 августа около 18:10 на Южнобугском мосту. По предварительным данным полиции, 51-летний водитель грузовика не соблюдал безопасный интервал и сбил велосипедиста. Его медики доставили в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

а мосту у Миколаєві вантажівка збила велосипедиста. Фото: НацполіціяНа мосту в Николаеве грузовик сбил велосипедиста. Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Николаеве водительница Nissan наехала на женщину, которая переходила дорогу.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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