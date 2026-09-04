В Южноукраинске задержали подозреваемого в краже мопеда, который уже был в розыске

В Южноукраинске задержали подозреваемого в краже мопеда. Фото: Нацполиция

В Южноукраинске 51-летнего мужчину подозревают в краже мопеда Suzuki. По данным полиции, он откатил чужой транспорт на соседнюю улицу, чтобы спрятать. При этом мужчина уже находился в розыске из-за другой кражи мопеда.

Как отметили в Нацполиции, о краже владелец сообщил утром 3 сентября. Накануне вечером он оставил мопед у подъезда многоэтажного дома на улице Европейской.

Позже полицейские нашли мопед на другой улице города и задержали мужчину, подозреваемого в краже. Как выяснилось, 51-летний мужчина уже находился в розыске по делу об аналогичной краже в Первомайске. Тогда суд поместил его под домашний арест.

В Южноукраинске задержали подозреваемого в краже мопеда. Фото: Нацполиция

Следователи сообщили мужчине о подозрении в повторной краже. По этой статье ему может грозить до восьми лет тюрьмы и конфискация имущества.

Отмечается, что похищенный мопед уже вернули владельцу. В настоящее время полиция просит суд взять подозреваемого под стражу без возможности внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчину подозревают в грабеже. По версии полиции, он забрал из незапертого автомобиля сумку, в которой было 4,8 тысячи гривен.