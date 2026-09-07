В определенные часы маршрут № 1 в Николаеве продлят до Северного

В Николаеве произойдут изменения в работе автобусного маршрута № 1. В определённые часы автобусы будут курсировать до микрорайона «Северный», после чего продолжат движение по привычному маршруту.

Об этом сообщили в КП «Николаевпастранс».

Расписание маршрута №1. Фото: КП «Николаевпастранс»

Удлинение маршрута предусмотрено по следующему расписанию:

07:30 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);

07:50 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);

09:35 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак»;

09:50 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак»;

10:30 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);

10:50 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);

12:15 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);

12:35 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);

15:35 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак»;

15:55 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак».

В остальное время автобусы маршрута №1 будут курсировать по обычному маршруту.

Пассажиров просят учесть изменения при планировании поездок.

Напомним, что в Николаеве временно изменили движение автобусов маршрута №79 «Варваровка — Велам». Из-за длительных воздушных тревог часть рейсов не будет доезжать до конечных остановок, а некоторые вообще отменены.