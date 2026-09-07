 В определенные часы маршрут № 1 в Николаеве продлят до Северного

  • понедельник

    7 сентября, 2026

  • 22.3°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 7 сентября , 2026 понедельник

  • Николаев • 22.3° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 18:06, 07 сентября, 2026

В определенные часы маршрут № 1 в Николаеве продлят до Северного

В Николаеве произойдут изменения в работе автобусного маршрута № 1. В определённые часы автобусы будут курсировать до микрорайона «Северный», после чего продолжат движение по привычному маршруту.

Об этом сообщили в КП «Николаевпастранс».

Розклад маршруту №1. Фото: КП «Миколаївпастранс»Расписание маршрута №1. Фото: КП «Николаевпастранс»

Удлинение маршрута предусмотрено по следующему расписанию:

  • 07:30 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
  • 07:50 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
  • 09:35 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак»;
  • 09:50 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак»;
  • 10:30 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
  • 10:50 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
  • 12:15 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
  • 12:35 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
  • 15:35 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак»;
  • 15:55 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак».

В остальное время автобусы маршрута №1 будут курсировать по обычному маршруту.

Пассажиров просят учесть изменения при планировании поездок.

Напомним, что в Николаеве временно изменили движение автобусов маршрута №79 «Варваровка — Велам». Из-за длительных воздушных тревог часть рейсов не будет доезжать до конечных остановок, а некоторые вообще отменены.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

Последние новости про: Николаев

В полиции продемонстрировали последствия удара «Шахеда» по поезду «Николаев —Херсон»
За неделю в Николаевской области родились 83 ребенка, в том числе — одна пара близнецов
Вместо торжеств: Сенкевич призвал жителей Николаева вывесить флаги ко Дню города
Реклама
Читайте также:
новости
Сенкевич раскритиковал Николаевскую ТЭЦ за повреждение «зеленого забора» на проспекте Богоявленском

Юлия Лукьяненко
новости
Сократили потери воды: водоканал Николаева отчётался об экономии более ₴5 млн

Алена Коханчук
новости
В Николаеве планируют принимать посетителей в ЦНАПах во время тревог

Алина Квитко
новости
В мэрии рассчитывают в течение месяца переоформить землю под стадионом в парке Победы, которую передали в собственность Николаеву

Юлия Лукьяненко
новости
Сенкевич заявил, что массовых мероприятий на День города в Николаеве не будет: «Военные не запрещают, но праздновать нежелательно»

Алиса Меликадамян
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаев

Вместо торжеств: Сенкевич призвал жителей Николаева вывесить флаги ко Дню города
За неделю в Николаевской области родились 83 ребенка, в том числе — одна пара близнецов
В полиции продемонстрировали последствия удара «Шахеда» по поезду «Николаев —Херсон»

Сократили потери воды: водоканал отчётался об экономии более ₴5 млн

«Будем максимально работать в очном формате», — Личко о начале учебного года в Николаеве

2 часа назад

Жители Николаева пожаловались на заросли амброзии возле аллергопульмонологического отделения детской больницы

Дарина Мельничук

Главное сегодня