В определенные часы маршрут № 1 в Николаеве продлят до Северного
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В Николаеве произойдут изменения в работе автобусного маршрута № 1. В определённые часы автобусы будут курсировать до микрорайона «Северный», после чего продолжат движение по привычному маршруту.
Об этом сообщили в КП «Николаевпастранс».
Удлинение маршрута предусмотрено по следующему расписанию:
- 07:30 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
- 07:50 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
- 09:35 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак»;
- 09:50 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак»;
- 10:30 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
- 10:50 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
- 12:15 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
- 12:35 — «Трансамиак» → «Северный» (магазин «Мида»);
- 15:35 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак»;
- 15:55 — «Северный» (магазин «Мида») → «Трансамиак».
В остальное время автобусы маршрута №1 будут курсировать по обычному маршруту.
Пассажиров просят учесть изменения при планировании поездок.
Напомним, что в Николаеве временно изменили движение автобусов маршрута №79 «Варваровка — Велам». Из-за длительных воздушных тревог часть рейсов не будет доезжать до конечных остановок, а некоторые вообще отменены.
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