Из-за тревог автобус № 79 в Николаеве сократил часть рейсов

Автобус в Николаеве. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаеве временно изменили схему движения автобусов маршрута №79 «Варваровка — Велам». Из-за продолжительных воздушных тревог часть рейсов не будет доезжать до конечных остановок, а некоторые вообще отменены.

Об этом сообщили в КП «Николаевпастранс».

Как пояснили на предприятии, во время воздушных тревог АЗС временно прекращают работу. Из-за этого автобусы не всегда могут вовремя заправиться топливом.

Расписание маршрута №79. Фото: КП «Николаевпастранс»

На период действия изменений автобусы, отправляющиеся из Варваровки в 13:55, 14:25, 15:00, 18:10 и 18:45, будут курсировать только до остановки «6-я Слободская» вместо «Площади Победы».

Также временно не будут осуществляться рейсы с конечной остановки «Велам» в 13:55, 14:30 и 15:00.

В «Николаевпастрансе» отметили, что изменения носят временный характер. О возвращении к обычному графику сообщат дополнительно.

Актуальное расписание движения и местонахождение автобусов можно проверить онлайн на сайте предприятия.

Напомним, что жители Николаева пожаловались на некорректную работу GPS-отслеживания общественного транспорта. По словам пассажиров, в приложениях автобусы отображаются на маршруте или на остановках, хотя на самом деле их там нет.