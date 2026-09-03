 Из-за тревог автобус № 79 в Николаеве сократил часть рейсов

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Главная Новости Общество 15:05, 03 сентября, 2026

Из-за тревог автобус № 79 в Николаеве сократил часть рейсов

Автобус у Миколаєві. Ілюстративне фото: НикВестиАвтобус в Николаеве. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаеве временно изменили схему движения автобусов маршрута №79 «Варваровка — Велам». Из-за продолжительных воздушных тревог часть рейсов не будет доезжать до конечных остановок, а некоторые вообще отменены.

Об этом сообщили в КП «Николаевпастранс».

Как пояснили на предприятии, во время воздушных тревог АЗС временно прекращают работу. Из-за этого автобусы не всегда могут вовремя заправиться топливом.

Розклад маршруту №79. Фото: КП «Миколаївпастранс»Расписание маршрута №79. Фото: КП «Николаевпастранс»

На период действия изменений автобусы, отправляющиеся из Варваровки в 13:55, 14:25, 15:00, 18:10 и 18:45, будут курсировать только до остановки «6-я Слободская» вместо «Площади Победы».

Также временно не будут осуществляться рейсы с конечной остановки «Велам» в 13:55, 14:30 и 15:00.

В «Николаевпастрансе» отметили, что изменения носят временный характер. О возвращении к обычному графику сообщат дополнительно.

Актуальное расписание движения и местонахождение автобусов можно проверить онлайн на сайте предприятия.

Напомним, что жители Николаева пожаловались на некорректную работу GPS-отслеживания общественного транспорта. По словам пассажиров, в приложениях автобусы отображаются на маршруте или на остановках, хотя на самом деле их там нет.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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